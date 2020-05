Comunicado: Centenário do Poço da Draga

A imagem do pulo da Ponte Velha, na comunidade Poço da Draga ao mar talvez seja uma das mais emblemáticas da Capital. Este mesmo Poço da Draga que recém-completou 114 anos, na última quarta-feira (26). Comunidade que abriga mais de 500 famílias que vem resistindo a um esquecimento que insiste em se colocar, por parte do Poder Público, e de um movimento que, vez por outra, tenta tirar dali quem tem as raízes fincadas no Poço. Em tempos de pandemia, a crise financeira também se agravou na comunidade. Os que ali moram tem como principal fonte de renda o trabalho informal, inviável em tempos de isolamento. Por isto, até hoje (30), o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura recebe doações de alimentos não-perecíveis e produtos de limpeza e higiene, que pode ser encaminhados para a Multigaleria do Dragão. A comunidade pode ser ajudada também com doações em dinheiro, pela conta da ONG Velaumar Desenvolvimento e Cidadania no Picpay.

Acolher

A Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) iniciou ontem (29) um grupo de escuta e acolhimento psicológico para os educadores sociais do programa Ponte de Encontro. A iniciativa é uma parceria com o Laboratório de Estudos dos Sistemas Complexos, grupo de pesquisa da Universidade de Fortaleza (Unifor). A intenção do projeto é oferecer apoio psicológico aos profissionais que continuam realizando atendimento externo durante a pandemia do coronavírus.

Parceria

O Instituto Brasil 200 no Ceará firmou parceria com o programa Pátria Voluntária. Representantes do Instituto estiveram reunidos com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do projeto. Será organizada solenidade em Brasília para assinatura do termo de parceria, mas as primeiras ações em conjunto já estão sendo planejadas.

Cultura

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) publicou ontem (29) mais 30 conteúdos artísticos-culturais no Portal Cultura Dendicasa. A plataforma surgiu para garantir acesso à arte e a cultura mesmo neste contexto de isolamento social. Atualizado semanalmente, o portal deve abrigar todos os 400 projetos artísticos contemplados pela Secult por meio de edital lançado em março deste ano. Entre os materiais disponíveis estão espetáculos, áudios, exposições e publicações, dos mais diversos segmentos culturais e linguagens artísticas como música, dança, teatro, cultura tradicional e popular.

Lembrete

Os trabalhadores da Cultura que desejam receber o auxílio emergencial de R$ 200 pela Prefeitura de Fortaleza devem realizar o cadastro na plataforma online "Uma Força para a Cultura", até amanhã (31). Não esqueça!

A esperança vem nas mais diferentes formas. Mesmo em uma situação crítica como a pandemia, ainda emociona ver belas ações. O Instituto Diageo e a Asa Sul doaram 475 máscaras de tecido para idosos que vivem nos abrigos Casa de Nazaré e Lar Torres de Melo.

Outras iniciativas têm sido importantes para os cearenses neste momento. Se você também quer contribuir, alguns canais no Instagram têm reunido doações para ajudar às famílias mais vulneráveis em Fortaleza: @idesq_, @grupoespiritacasadasopa, @serpontefortaleza e @institutoverdeluz.