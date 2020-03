Comunicado: Canal de ajuda para empreendedores

De olho nas dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios e microempreendedores durante a pandemia do coronavírus, o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) criou o "Plantão Tira Dúvidas" para ajudar esses pequenos empresários a encontrar soluções para a sobrevivência de seus negócios durante essa crise na saúde. A ampliação do decreto emergencial do Governo do Estado que proíbe empresas não essenciais de funcionar até 5 de abril pode até não ter agradado a todos, mas é fundamental para dar um freio no avanço dos casos de Covid-19 no Ceará, principalmente em Fortaleza, que concentra o maior número de confirmações da doença, e evitar o colapso dos sistemas de saúde. Sabendo disso, o canal digital do Nutec vem como um auxílio para as empresas se reinventarem e se adaptarem a esse momento, já que muitos não têm reserva ou capital de giro para manter certas obrigações durante o período.

Como participar

Os interessados em solicitar ajuda ao Nutec e esclarecer dúvidas devem preencher um formulário no site institucional (nutec.Ce.Gov.Br). Também é possível discutir estratégias para manter o negócio saudável por meio das redes sociais do órgão. O "Plantão Tira Dúvidas" terá o apoio da rede de mentores que trabalham atualmente em parceria com a Instituição. Que tal tentar buscar melhorar naquilo que podemos? É hora de usar o tempo livre na quarentena em favor próprio e dar um upgrade no negócio.

Isenção de conta de água

E uma boa notícia para as famílias de baixa renda: a partir de amanhã, os imóveis de padrão básico que consomem até 10 metros cúbicos de água por mês terão as contas da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) isentas. Se você está em dúvida se será beneficiado com a medida, bastar acessar o site da Cagece, falar com a assistente virtual da companhia 'Gesse' e escolher a opção 'consultar padrão de imóvel'. Em seguida, é só informar o número do CPF e a inscrição do imóvel, registrada em qualquer tarifa da companhia, e ver toda as informações sobre seu consumo. Amanhã, também começa a valer a suspensão da tarifa de contingência da Cagece para os imóveis de padrão básico e regular da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Cerca de 338 mil famílias de baixa renda devem ser beneficiadas com as medidas, que foram determinadas pelo governador Camilo Santana na semana passada.

Mais recursos para a saúde

O procurador-geral de Justiça e presidente do Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDID), Manuel Pinheiro, autorizou, ontem, a destinação de R$ 10 milhões do Fundo para a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) adquirir mais equipamentos e materiais médico-hospitalares necessários para o combate ao coronavírus no Ceará. O Fundo, que faz parte da estrutura do Ministério Público do Ceará (MPCE), é abastecido com recursos de multas aplicadas pelo Decon/MPCE e condenações em ações civis públicas propostas por promotores de Justiça que atuam na tutela dos interesses difusos, com proteção ao meio ambiente e defesa do consumidor. Manuel Pinheiro elogiou a decisão: "eu tenho certeza que todos os promotores, servidores e colaboradores do MP estão felizes por saber que o produto do seu trabalho vai ser usado para ajudar a salvar vidas".