Comunicado: Auxílio emergencial em pauta

Não é uma exclusividade de nossos tempos, mas sempre que há grandes crises econômicas, a Cultura é a primeira a sofrer cortes. Considerada supérflua por alguns, os mesmos que esquecem não só da impossibilidade de vida sem produtos culturais como dos diversos profissionais nesta área e que possuem os mesmos direitos e deveres dos empregados de qualquer outro setor. Para atender emergencialmente trabalhadores do setor e também espaços culturais, tramita na Câmara Federal projeto que pretende criar a Lei Nacional de Emergência Cultural. De autoria de dois parlamentares cearenses, André Figueiredo (PDT) e José Guimarães (PT), a proposta quer que estes profissionais tenham direito a receber um benefício enquanto durar o Estado de Emergência em Saúde. Para os trabalhadores, o valor mensal seria R$ 1.045. Já os Espaços Culturais recebem o subsídio de R$ 10 mil. O projeto, que está em regime de urgência, recebeu apoio, por meio de carta, de secretários e dirigentes da cultura de todo o País, incluindo o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba.

Cuidados

Com a obrigatoriedade do uso de máscara quando nas raras vezes em que for preciso sair de casa, é preciso estar atento aos cuidados necessários. Por estar em contato direto com o nariz e a boca das pessoas, as máscaras podem conter diversos tipos de vírus. Entre eles, o causador da Covid-19. Por isso, é preciso ter cuidado na hora de retirar a máscara, sempre fazendo isto apenas por meio das alças ou dos laços e, imediatamente, fazendo a higienização das mãos. São os pequenos detalhes que fazem a diferença na proteção contra a Covid-19.

Regime especial

É sempre importante lembrar como está o funcionamento dos oito Conselhos Tutelares existentes na cidade de Fortaleza. Durante esse período de quarentena, qualquer suspeita ou confirmação de violações de direitos de crianças e adolescentes, entre em contato com o Plantão do Conselho Tutelar pelo número (85) 98970.5479 ou (85) 3238.1828, ou ligue para o Disque 100. A ligação é gratuita, anônima e com atendimento 24 horas, todos os dias da semana. Não é possível deixar de estar atento aos crescentes casos de violações de direitos, por isso denuncie!

Novos serviços

O Programa Fortaleza Online disponibiliza ao cidadão fortalezense três novos serviços que podem ser emitidos, virtualmente, em até 30 minutos. Os serviços de Autorização Especial de Utilização Sonora, Alteração da Licença de Publicidade e Renovação da Licença de Publicidade se somam com outros 46 serviços que já são disponíveis na plataforma gerenciada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

O edital de Arte Urbana na Praia de Iracema, promovido pela Prefeitura de Fortaleza e Instituto Iracema, foi prorrogado. As inscrições, que se encerrariam no dia 30 de abril, agora seguem até ó próximo domingo 10 de maio. As inscrições estão sendo realizadas virtualmente por meio do site do Instituto Iracema

Ao todo, serão 21 propostas de intervenção em arte urbana de artistas do Ceará, com foco na linguagem do graffiti e muralismo. O edital visa incentivar a produção local de arte urbana no bairro, assim como reforçar o movimento de arte urbana em Fortaleza