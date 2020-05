Comunicado: Atenção para a vacinação!

A terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe continua e, a partir desta segunda-feira (18) até o dia 5 de junho, novos grupos poderão ser vacinados. São eles: professores de escolas públicas e privadas, e adultos de 55 a 59 anos de idade. Esse público-alvo deve receber a dose vacinal contra H1N1, H3N2 e Influenza B.

A Prefeitura de Fortaleza montou um esquema para disponibilizar o serviço em 97 escolas municipais e nos 113 postos de saúde da Capital. Os postos de saúde funcionam de 7h30 às 18h30, já o horário de funcionamento das escolas para vacinação é de 9h às 16h. Você pode conferir o endereço dos locais no site da Prefeitura.

Para os idosos com mais de 80 anos de idade e pessoas com mais de 60 que tenham mobilidade reduzida, a Prefeitura de Fortaleza envia equipes para a vacinação em domicílio. O familiar deve agendar o atendimento no posto de saúde mais perto da casa do paciente.

A vacina contra a gripe não protege contra a Covid-19, mas é importante tomá-la para se prevenir de outros vírus causadores de síndromes gripais. Se for até o local de vacinação, lembre-se que é obrigatório o uso da máscara e manter o distanciamento social mínimo das outras pessoas.

Escolinha

Seguem abertas as pré-inscrições para o projeto Escolinha Futsal da Paz nas Vilas (FUTPAZ). O projeto oferece aulas gratuitas e tem a parceria com os clubes de futebol, Fortaleza e Ceará. As vagas estão abertas para as categorias Sub 11 (nascidos em 2011, 2010 e 2009) e Sub 13 (nascidos em 2007 e 2008), no naipe masculino e feminino, com aulas no período da manhã.

Ao todo, 200 crianças serão pré-selecionadas e passarão por uma etapa de avaliação realizada pelos clubes para o preenchimento oficial das vagas. O período de inscrições termina quando atingir o limite de 50 alunos por turma. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Secretaria de Esporte ou nas vilas de Messejana e de Canindezinho, nos dias e horários estabelecidos pela Secretaria no portal.

Agricultura

O secretário de desenvolvimento agrário do Estado, Francisco de Assis Diniz, convocará, nesta segunda-feira (18), os secretários municipais de agricultura para reuniões semanais, às quintas e sextas-feiras. O objetivo da Secretaria é alinhar a política de apoio à agricultura familiar, em meio à pandemia do novo coronavírus, no interior. A Pasta criou um portal da agricultura familiar, no qual os produtores podem se cadastrar para divulgar seus produtos.

Bispos

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) organizou, com os bispos do Brasil, uma agenda para discutir as especificidades do avanço do novo coronavírus em cada estado e as ações da Igreja em realidades distintas no País, como os estados com maior quantidade de casos, avanço da pandemia sobre os mais pobres e as periferias, cidades que fizeram o bloqueio total, entre outros. As lives acontecerão sempre às quintas-feiras, às 16h30, nos meses de maio e junho.

Na próxima quinta (21), o tema será A realidade de Manaus e da Amazônia na perspectiva da carta pastoral "Querida Amazônia" em tempos de pandemia, com o arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner.