Comunicado: Atenção necessária à cultura

Diante da pandemia do coronavírus, precisa-se ter em vista que a grande maioria dos profissionais da cultura não possui renda fixa. São autônomos e dependem da execução de seus projetos. Existe toda uma cadeia produtiva impactada drasticamente pelo cenário em que nos encontramos. Assim, a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) justifica o Edital "Festival Cultura DendiCasa: Arte de Casa para o Mundo", cujo projeto de lei complementar de n°01/20 foi aprovado nessa sexta-feira (27) durante sessão remota da Assembleia Legislativa. Objetivo é amenizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus na economia cultural do Ceará.

Dos 43 deputados votantes, apenas quatro foram contra a alteração na lei estadual 119/2012. O Edital seleciona iniciativas artísticas exibidas gratuitamente, por meio de plataformas digitais, à população durante a quarentena. Serão contemplados até 400 projetos, de pessoa física, no montante de R$ 2.500, 00, cada. O valor total é de R$ 1 milhão, recurso proveniente do Fundo Estadual da Cultura. A partir da próxima terça-feira (31) até o dia 20 de abril, artistas e grupos podem inscrever seus projetos.

Restaurante popular

Para tentar evitar a aglomeração em restaurantes populares e no Refeitório Social, o que vinha ocorrendo com frequência nos últimos dias, a Prefeitura de Fortaleza optou por descentralizar as duas unidades. O restaurante da Parangaba passa a dividir o atendimento com o Ginásio da Parangaba, enquanto o serviço de almoço no Refeitório Social será realizado no Refeitório Social passa a ser no Parque das Crianças, no Centro.

Abrigo

Em Fortaleza, dois novos abrigos foram abertos de maneira temporária para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na intenção de prevenir os usuários da rede de assistência e evitar a contaminação e propagação do novo coronavírus. Os novos espaços estão em funcionamento em Messejana e Sapiranga e se unem as quatro unidades de acolhimento já existentes na Capital.

Ainda sobre cultura...

O fim de semana pode ser tedioso com os estabelecimentos fechados e eventos suspensos para evitar aglomerações e a disseminação do coronavírus, respeitando decreto do governador Camilo Santana (PT). Para evitar o tédio, o Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza, de maneira virtual, o #TudoemCasa. As apresentações vão até amanhã (29) e incluem artistas de Teatro, Música, além de cordelistas e Mestres da Cultura cearense. Vai ter ainda uma visita virtual guiada ao acervo do Museu Orgânico Casa Mestre Nena, em Juazeiro do Norte. Aproveite!