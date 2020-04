Comunicado: Ampliação do atendimento

Seis postos de saúde começam a atender, nesta quinta-feira (30), integrados aos hospitais de referência em Fortaleza, com o intuito de garantir a internação precoce de pacientes com suspeitas da Covid-19. A principal meta da Prefeitura de Fortaleza é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nessa função de "porta de entrada" para o sistema de tratamento da infecção causada pelo novo coronavírus. Um posto em cada uma das seis Regionais da Capital funcionará integrado com as outras unidades de referência para este tratamento. Para isso, terá à disposição exames PCR para a detecção do vírus, oxímetros de pulso, estrutura laboratorial e apoio de pessoal, além de ambulâncias caso seja necessário. Os postos de saúde são Maria Aparecida de Almeida, na Regional I; Frei Tito, na Regional II; Anastácio Magalhães, na Regional III; Dom Aloísio Lorscheider, na Regional IV; Maciel de Brito, na Regional V; e Edmar Fujita, na Regional VI. Fique atento na hora de buscar atendimento.

Cruz Vermelha

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) doou na quarta (29) à Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAP) máquinas de costura e insumos para produção de máscaras. As matérias-primas doadas serão suficientes para produzir 44 mil máscaras, que serão usadas para prevenir a transmissão do coronavírus, já que o ambiente carcerário é especialmente vulnerável à pandemia da Covid-19. Com o maquinário, fica garantida a possibilidade de produção contínua por mais tempo.

Uece no ranking

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) aparece em 2º lugar, entre as universidades do Brasil, em Redução da Desigualdade e Educação de Qualidade, no Ranking de Impacto. Esse ranking avalia as universidades em relação aos indicadores de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Adiamento

A Universidade Federal do Ceará (UFC) confirmou a realização dos Encontros Universitários da instituição, nos quais ocorre apresentação de pesquisas realizadas por estudantes em diferentes departamentos. A Reitoria da instituição tomou a acertada decisão de que o evento seja realizado de maneira remota, mas manteve a data para o final de maio. Na prática, estudantes que não tenham acesso a computadores em casa terão que de deslocar até a universidade para fazer uso de laboratórios de informática, por exemplo, ao contágio da infecção causada pelo novo vírus. Será que é mesmo a melhor decisão?

Atenção, eleitor!

Se você precisa tirar o título pela primeira vez e fazer transferência, tem até o próximo dia 6 de maio. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) está com atendimento pela internet. Basta acessar o "Título Net" no site do órgão.

O Centro Cultural Belchior continua de portas fechadas, mas em maio irá levar 11 pockets shows para dentro da sua casa. É o projeto "Belchior em Casa", que acontece desde abril por meio dos perfis oficiais do equipamento cultural em diferentes plataformas virtuais.

Para quem deseja aprender, dois cursos e um workshop serão ofertados, gratuitamente, no canal no YouTube do equipamento e da ferramenta Google Classroom. Já as apresentações musicais ocorrem por meio do perfil do Centro Cultural Belchior no Instagram. Não perca!