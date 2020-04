Comunicado: Ajuda para obter auxílio

O Núcleo de Apoio Contábil da Universidade Estadual do Ceará (NAF/Uece) disponibilizou um canal de atendimento gratuito para orientar a solicitação do auxílio emergencial do Governo Federal, de R$600 por mês. O atendimento será realizado por alunos e professores do curso de ciências contábeis da instituição, que além de orientar sobre o pedido do auxílio emergencial, também oferecem informações para quem precisa regularizar o CPF para retirar o benefício. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, por meio do telefone (85) 2180-6449. Os estudantes poderão ajudar auxiliar ainda, de forma remota, no passo a passo da solicitação do auxílio. Além do atendimento por telefone, também serão realizadas mobilizações nas Zonas Especiais e Interesse Social (ZEIS) para que os moradores possam ter acesso ao serviço por ligação via sinal de internet. As primeiras Zeis a serem atendidas serão Pirambu, Moura Brasil e Lagamar.

Atendimento

Os beneficiários da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, a CearaPrev, que precisem de atendimento podem entrar em contato com o órgão por meio dos acessos remotos. O atendimento remoto pode ser feito pelos telefones 3108-0135 e 3108-0136 e pelo e-mail atendimento@cearaprev.Ce.Gov.Br. A CearaPrev também suspendeu provisoriamente o serviço de protocolo físico. Assim, os beneficiários devem encaminhar os documentos digitalizados para o e-mail protocolo@cearaprev.ce.gov.br.

Contingência

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou a efetivação de um Plano de Contingência para assegurar a vida e demais direitos dos povos indígenas que vivem no município de Itapipoca. O MPCE também recomenda que sejam executados os programas sociais já existentes na legislação e normas orçamentárias e financeiras dos Municípios assegurando todos os recursos para garantir a segurança alimentar e prover os meios para atender às necessidades básicas das comunidades indígenas do município. A recomendação foi enviada à Prefeitura do município e deve ser promovidas de forma articulada com a Secretaria de Saúde Indígena/Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará.

Destaque

O Ceará tem a maior taxa de aprovação do País nos dez anos de Exame da Ordem Unificado. A aplicação do certame foi unificada em 2010. No balanço dos resultados dos últimos dez anos, até o exame de 2019, o Ceará ocupa o primeiro lugar na classificação do índice nacional, com taxa de aprovação média de 70%. Paraná ficou na segunda posição, com 66% de aprovação, e Minas Gerais com 65%. Os dados são de relatório lançado pelo Conselho Federal da OAB em parceria com a FGV.

A solidariedade tem sido uma das coisas mais bonitas neste período difícil de pandemia. A Polícia Civil está realizando uma campanha beneficente denominada "Alimente uma Vida", para arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Delegacias estão servindo como pontos de coleta. No site do Governo do Estado tem a lista. Ajude!

Essas ações são vitais para manter a dignidade de todos nesta crise. Se você não puder ajudar nesta campanha, saiba que existem outras ocorrendo e sempre há maneiras de contribuir.