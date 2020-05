Comunicado: Ação solidária na pandemia

Em meio a um cenário vulnerável por consequência do isolamento social - que é necessário -, o Movimento Ceará ComVida, articulação que reúne instituições sem fins lucrativos e empresas com atuação no chamado terceiro setor, lançou uma campanha com o objetivo de arrecadar doações às Organizações Não Governamentais (ONGs) cearenses. O foco são as entidades que se ocupam em socorrer comunidades mais atingidas com o desemprego e a baixa renda, afetados pelos efeitos da pandemia da Covid-19, que teve como um dos principais agravantes a paralisação da maior parte da economia mundial. Intitulada "Juntos pelas ONGs", a campanha nasceu da necessidade de chamar a atenção para os grandes desafios enfrentados pelas instituições sem fins lucrativos do Ceará que, nesse cenário de pandemia, têm convivido com dificuldades sociais e financeiras, ao mesmo tempo em que seguem atuando na defesa de comunidades situadas em áreas de risco.

Conselho virtual

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará se reúne, de modo remoto, hoje, às 10h, para discutir e votar a normalização do modelo de plenário virtual na Instituição. A implementação de reuniões virtuais do Consuni precisou ser antecipada diante da pandemia do novo coronavírus e da suspensão de atividades presenciais. Com a ferramenta remota para as deliberações, as reuniões poderão ser virtuais, ou seja, com votação por meio eletrônico. A partir da data de convocação, os membros terão 72 horas úteis para apreciação das matérias, ampliando as condições de análise individual. A universidade ainda não definiu como será o calendário anual após a paralisação das aulas desde março.

Saúde mental

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) capacitou cerca de 500 psicólogos da rede pública para o atendimento em primeiros socorros psicológicos durante a pandemia de Covid-19. Realizado pela internet, o treinamento teve duração de três horas e foi finalizado ontem. O curso abordou protocolos internacionais de atendimento em caso de situações de desastre. A saúde mental é uma das maiores preocupações sanitárias durante a propagação do vírus no mundo pela perda de parentes, o medo da infecção e as novas formas de rotina social.

Debate

Organizações sociais realizam hoje, das 14h às 18h, o "II Seminário Terra e Território: Diversidade e Lutas". Transmitido pela internet ao vivo, o evento pretende reunir organizações do campo para debater ações do Governo Federal, cenário internacional, defesa dos territórios, reforma agrária e questões ambientais do País. O seminário contará com um espaço de análise da política nacional e da conjuntura mundial em meio à crise na saúde ena economia.

Como combater a desigualdade educacional em tempos de pandemia? É sobre esse assunto que haverá hoje, às 18h, um debate no 2º Webinar internacional da coalizão parlamentar pela educação.

O sertanejo despojado da dupla Luís Marcelo e Gabriel dá o tom na próxima apresentação virtual do Pôr do Sol Fortaleza, no domingo (17), às 17h. Eles se apresentam com Felipe Adjafre, atração fixa do projeto.