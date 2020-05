Comunicado: A importância de doar sangue

Durante este período de pandemia do novo coronavírus, doar sangue segue sendo um importante ato capaz de ajudar a salvar vidas. Diante disso, os aplicativos 99POP 99Taxi estão dando descontos de até R$ 30 para quem pedir corrida pela ferramenta para ir até uma unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) para incentivar as pessoas a doarem sangue em Fortaleza. A ação vai até o dia 31 deste mês e é válida para viagens de ida e volta à sede do Hemoce, na Av. José Bastos, e ao posto de coleta na Praça das Flores. Para utilizar o desconto, basta colocar o código promocional 'DOESANGUEFOR' em um dos aplicativos. Ao sair de casa neste contexto de isolamento social, vá de máscara e tome todos os cuidados de higiene!

Agendamento

Por conta da pandemia da Covid-19, os interessados em doar sangue precisam agendar um dia e horário antes, por meio do telefone (85) 3101-2296 ou pelo WhatsApp (85) 3101-2305. O Hemocentro funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h30, e aos sábados, das 7h às 17h30. Já no posto de coleta da Praça das Flores, o atendimento acontece de segunda a domingo, das 7h às 18h. Para doar, é necessário estar saudável, bem alimentado, pesar mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos. Para os menores de idade, é necessário apresentar termo de consentimento assinado pelos responsáveis.

Postos de saúde

A Prefeitura de Fortaleza irá abrir, durante este fim de semana, 12 postos de saúde na Capital, para atendimento primário a pacientes com sintomas da Covid-19. Para conferir a lista completa dos equipamentos que irão funcionar, basta acessar o site da Prefeitura (fortaleza.Ce.Gov.Br). O horário de atendimento nas unidades de saúde selecionadas é de 8h às 17h.

Vacinação

Já a vacinação de rotina para crianças, jovens e adultos continua ocorrendo normalmente nos postos de saúde durante a semana e em 14 escolas municipais. A Prefeitura alerta para a importância de manter o calendário de imunização em dia, para evitar outras doenças num período crítico para a saúde.

Testes em idosos

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cobrou da Secretaria da Saúde (Sesa) a realização de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 em residentes das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de Fortaleza. O MPCE justifica que a realização do exame é fundamental para preservar a saúde e bem-estar desses idosos, que por conta da idade integram o grupo de risco da doença. A Secretaria tem cinco dias para enviar ao MPCE um relatório com as medidas adotadas para cumprimento da recomendação.

A dica cultural deste sábado é a live das irmãs mais animadas do forró: Simone e Simaria. A dupla se apresenta, a partir das 17h30, em seu canal oficial do Youtube, e também irá arrecadar mantimentos e valores para doações.

O projeto Pôr do Sol de Fortaleza terá uma edição especial amanhã, para homenagear os profissionais da saúde. O pianista Felipe Adjafre irá tocar em um palco montado em cima de um caminhão, que passará em frente a diversos hospitais de Fortaleza. A live será transmitida na página do Youtube e Instagram do artista, a partir das 16h.