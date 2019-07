Complexo Educacional oferece oportunidades de profissionalização

Além da proposta educacional voltada para crianças, o Complexo Educacional Myra Eliane abre espaço para a formação de adultos. Inaugurado ontem (5) em Caucaia, o espaço abriga o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, com cursos voltados para o mercado de trabalho. Em uma área total de 17 mil metros quadrados, o equipamento engloba ainda o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, cujas aulas tiveram início em março deste ano.

A pequena Laura Araújo, 5, foi matriculada logo nas primeiras turmas por sua mãe, Ivonete Cavalcante, que notou diferença no aprendizado da filha. "Ela estudava numa creche. Teve muita diferença no comportamento, no desenvolvimento. A escola foi, pra mim, um presente de Deus", diz.

Para ela, o CEI não é somente uma escola, mas um "castelo de sonhos a serem realizados". "Como mãe, é muito gratificante. Esse conforto, esse amparo que eles oferecem aqui nos deixam muito seguros, muito felizes". Segundo Ivonete, a realidade no Centro Educacional transmite a sensação de que as crianças estão "em um ambiente seguro, ao lado de pessoas com responsabilidade que abraçam essa causa e se dedicam a eles".

Presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, acompanhado da esposa Aline Félix ,apresenta estrutura do Centro de Educação Infantil Olga & Parsifal Barroso ao governador Camilo Santana e outras autoridades. Foto: José Leomar

Dentro do Complexo, Ivonete encontrou também oportunidades para si, a fim de desenvolver as próprias habilidades. "Eu sou dona de casa, e vou fazer qualquer curso que oferecerem aqui. Gosto de pintura, de confeitaria. Qualquer oportunidade que tiver, eu vou abraçar", afirma. Os cursos serão disponibilizados em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), de acordo com o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

Valores

"É para dar uma oportunidade profissional para quem não tem profissão. Esse Complexo foi criado para atender o modelo dos valores humanos, que já está sendo implantado em 11 municípios. A próxima área em que vamos entrar é o Maciço de Baturité, com a metodologia do Instituto", explica.

O ensino voltado para valores humanos é desenvolvido pelo Instituto Myra Eliane em parceria com o Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil, com um modelo educacional que procura transmitir o conteúdo da mesma forma que a educação formal, mas também "resgatando o amor, a verdade, a ação correta, a paz interior e a não-violência em cada aluno, para que possam transmitir isso e crescer dessa forma, para que a ética seja algo natural ao longo da vida", conforme destaca Rodrigo Cury Bicalho, presidente do Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil.

Segundo ele, tal modelo vem sendo aprofundado no Brasil desde 2000, e um dos locais onde está sendo aplicado com maior sucesso é o Ceará. "Eu acho que a dinâmica do povo, a vontade de que a educação seja desenvolvida com ética desde o início, casou muito com a intenção do povo cearense".

Complexo Educacional tem 17 mil metros quadrados e oferece oportunidades de profissionalização. Fotos: José Leomar

Cultura

Inaugurado no mesmo dia, o Centro de Arte e Cultura Índio Kanindé será um local de contato direto com as histórias dos povos indígenas tradicionais, aberto para sediar exposições, eventos, reuniões e demais manifestações culturais.

A oportunidade de aprender sobre outras realidades através da cultura não passa despercebida por Ivonete, que espera que a filha seja beneficiada pelo conhecimento. "Tudo que estiver disponível aqui, eu quero que ela aproveite o máximo. São coisas que eu não tenho em casa para oferecer pra ela. Aqui é o futuro dos nossos filhos".

Centro Desportivo será inaugurado hoje (6)

O Centro Desportivo Igor Barroso faz parte do Complexo e foi criado com o objetivo de desempenhar um papel fundamental na socialização e na educação esportiva para o desenvolvimento, proporcionando um espaço para a recreação e o lazer da comunidade. O equipamento será inaugurado neste sábado (6), às 7h.

Na ocasião, será realizado o Torneio Igor Barroso de Futebol 7 Society Feminino e Masculino, com a participação de quatro equipes femininas e oito masculinas disputando o título de campeão.