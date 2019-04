Como tirar CPF pela internet?

O contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicando em “CPF”, no topo da página, e em seguida em “2ª Via”. Em seguida é preciso preencher os dados, como as lacunas que pedem o fornecimento do nome completo, a data de nascimento, o número do título de eleitor, o nome da mãe, a naturalidade, o endereço e números para contato. Com as informações, o sistema criará automaticamente o número do CPF.

Não é possível se inscrever mais de uma vez, pois o portal não autoriza. Há uma diferença entre as pessoas que declaram e as que não declaram imposto de renda.

As que declaram renda, podem emitir a segunda via do CPF pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), também da Receita Federal. Para usar os recursos do portal, a pessoa deve ter um código de acesso, que é gerado de maneira rápida.

