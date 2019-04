Roberto Claudio é reconhecido pela ONU como líder na área de segurança viária

Os investimentos demandados nos últimos anos em Fortaleza na área de prevenção de mortes e ferimentos causados por ocorrências de trânsito receberam destaque por parte da Organização das Nações Unidas (ONU). Para divulgar a Semana de Segurança Viária da instituição, que acontece de 06 a 12 de maio, o portal Save Lives #SpeakUp reconhece o prefeito Roberto Cláudio com um dos destaques mundiais no quesito liderança.

O prefeito aparece junto a outros 21 líderes de todo o mundo reconhecidos pela atuação decisiva no salvamento de vidas em ruas, avenidas e rodovias. Nomes como o ex-prefeito de Nova Iorque (EUA), Michael Bloomberg, e a neta do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e ativista, Zoleka Mandela, receberam destaque juntamente com Roberto Claudio. O portal menciona, ainda, o enviado especial do Secretário Geral da ONU para segurança no trânsito, Jean Todt, além de representantes do Congresso Nacional Brasileiro e também da Nigéria, Tanzânia, Filipinas, Espanha e Tailândia.

No site, o prefeito de Fortaleza é apresentado como um líder que conquistou índices positivos na redução de mortes e feridos no trânsito da cidade, destacando a redução de 40% no indicador de mortes por cada 100 mil habitantes entre 2014 e 2018, estimando o total de 423 vidas salvas neste período. “O prefeito Roberto Claudio é creditado com uma mudança de paradigma na cidade, que promoveu a agenda de segurança viária como um aspecto prioritário de sua administração e aumentou a conscientização da população sobre a necessidade de um tráfego mais seguro”, menciona o texto.

O portal da ONU destaca, ainda, o Prêmio Transporte Sustentável, concedido pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) à cidade de Fortaleza em 2019. A publicação menciona a ampliação em 275% da rede cicloviária, a implantação de quatro tipos diferentes de compartilhamento de bicicletas, além da expansão em mais de 30 vezes o número de faixas exclusivas para ônibus.