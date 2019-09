Visões diferentes

Enquanto o deputado estadual Audic Mota (PSB) quer criar no Ceará o "Dia do Coach", sem que se explique convenientemente por qual motivo se estabeleça mais uma data comemorativa a afazeres profissionais - o que, como processo legislativo, consome dinheiro do contribuinte na forma de papel e tinta e em serviços de assessores, de manutenção, segurança, água e energia elétrica e tudo o que é utilizado a mais para fazer a Assembleia funcionar -, trava-se no Senado um embate que, se levar em conta sugestão popular encaminhada à Casa, pode resultar mesmo é na criminalização da atividade. Escorado em 20 mil manifestações de apoio, um cidadão de Sergipe conseguiu que proposta contrária aos "coachs" ("treinadores", em tradução literal, em tese voltados para a ascenção profissional de clientes) fosse colocada para tramitar. O senador Paulo Paim (PT-RS) ficou com a relatoria da matéria.

Proposta

O deputado federal cearense Eduardo Bismarck (PDT) é um dos nomes destacados pela Comissão de Direitos Humanos do Senado para debater o tema, em audiência nesta terça-feira. A ideia é analisar argumentos para que se analise a sugestão popular sobre "coaching".

Um e outro lado

Enquanto há quem seja contra, há também que seja a favor. Há até uma proposta de regulamentação da profissão, apresentada por um cidadão do Rio Grande do Sul. No meio desse fogo cruzado, o modesto e pouco pretensioso texto de Audic Mota vai balanceando no mar de projetos da Assembleia do Ceará.

Acelerado

O crescimento da adesão no Ceará de profissionais e clientes a aplicativos de transporte está pautando a Assembleia Legislativa. O deputado Acrísio Sena (PT) quer audiência para tratar das relações de trabalho no setor.

Sentido único

Mas, justiça se faça, o tema não é novo para o parlamentar. Quando vereador, em 2018, Acrísio propôs emenda à lei que regulamentou serviços por aplicativos. A direção era de garantir mais segurança aos usuários.

Sem parada

Acrísio sugeriu que todos os aplicativos fizessem novos cadastros dos motoristas, exigindo documentos que comprovem conduta ilibada nas esferas federal e estadual, além de referência da inteligência da Polícia Civil.

Aspersão

O uso de agrotóxicos é tema de seminário que será realizado hoje pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A fonte das atenções é federal: a lei 6299/2019, que regulamenta a aplicação de produtos do gênero.

Valor

O Sistema Fecomércio do Ceará lança na próxima sexta-feira, seguindo até dia 15, promoção para os empresários do comércio de bens, serviços e turismo. E bem camarada: garantindo 40% de desconto na adesão ou renovação do Cartão do Empresário, que dá acesso aos produtos e serviços da entidade.

Livro de Frases

Do prefeito Roberto Cláudio (PDT), sobre a política de regularização de posse de imóveis em Fortaleza: Antes, a despeito de terem as casas, não era possível (para as pessoas) deixar de herança, dar como aval e garantia para buscar crédito, ou ter a segurança da posse dele para o resto da vida.

PÍLULAS

A vereadora Libânia Holanda (PR) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza implante projeto de recolocação no mercado de trabalho de cobradores que estão sendo dispensados por empresas de ônibus.

A Coluna Comunicado pode ser acessada pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br. Ou pelo WhatsApp (85) 99638 5129 (apenas texto). Ou, também, pelo telefone (85) 3266 9784.