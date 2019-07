Vias de fato

A Prefeitura de Fortaleza está dando tratos à contratação de empresa para prestar serviços de engenharia de tráfego, apoio operacional, controle e monitoramento do tráfego, orientação e informações a usuários do sistema viário local. A ideia é complementar ações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), incluindo as de educação. Para bancar esse acréscimo, o contribuinte pode desembolsar até R$ 33,118 milhões. Para se ter ideia, o planejamento inclui a contratação de um especialista em transporte, com pós-graduação em engenharia de transportes ou tráfego, que demandará custo mensal de R$ 47,152 mil por mês - incluindo salários, benefícios, encargos trabalhistas e treinamento pelo período de 18 meses, totalizando R$ 848,7 mil. E mais seis engenheiros auxiliares, ao custo mensal de R$ 30,82 mil, somando R$ 3,329 milhões. Todos

Leque

E a numerologia municipal indica: 38 serviços estão sendo disponibilizados pelo Programa Fortaleza OnLine, voltado para o licenciamento de obras e outras burocracias do gênero.

Livro de frases

Do deputado Heitor Férrer (PSB), reconhecendo o tratamento dispensado por adversário: “Sempre tive minhas críticas durante o governo de Cid Gomes e sempre fomos respeitosos. Nunca precisei ir ao Palácio do Governo pedir liberação de verba”.

Roquenrrou

A Praça Verde do Centro Dragão do Mar vai tremer em 3 de agosto próximo, a partir das 16h, na quarta edição do Garage Sounds, que reivindica ser o maior evento de música independente do Nordeste e um dos mais importantes do Brasil. O festival, assim como o Canoa Blues, em Canoa Quebrada, arrecada livros em bom estado.

Soando

A propósito, foi a trilha sonora roqueira que o Centro Cultural BNB do Cariri, em Juazeiro do Norte, escolheu para o encerramento da programação de férias. Na contramão de conversas enviezadas de que o equipamento seria fechado e silenciado. É a mostra Rock Cordel, em cartaz até amanhã, sempre as 19h30min e às 21h. E, pra ficar mais bacana, a entrada é gratuita.

Afinação

Tribunal de Contas do Estado e Secretaria da Fazenda firmaram acordo: vão compartilhar informações e estabelecer redes de atuação. A ordem é, de uma só tacada, acertar sonegadores e aprumar o uso de recursos públicos.

PÍLULAS

Começam neste sábado as aulas do curso de Práticas de Vendas e Representação no Atacado, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em Fortaleza. Informações em https://cursos.ce.senac.br ou pelo telefone (85) 3270 5400.

Os contatos da Coluna são os e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br. E, ainda, o WhatsApp (85) 99638 5129 (só mensagens de texto), além do telefone (85) 3266 9784.