Vai dar praia?

Notícia para concluir a Semana do Meio Ambiente: tramita na Câmara federal projeto que determina ao poder público a fixação nas praias de placas indicando as condições de balneabilidade. Ou seja, algo que pode além aos boletins semanais que órgãos de monitoramento despacham - que devem, conforme o texto, ser parâmetros para aferição dos quadros. Para locais turísticos, onde o ambiente tem conexões com a economia, como todo o litoral do Ceará, a sinalização é positiva. A matéria é assinada pelo deputado cearense Célio Studart (PV) e está para ser analisada pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde só atuam o próprio proponente e Leônicas Cristino (PDT); de Seguridade Social e Família que tem Jaziel Pereira (PL) e Dênis Bezerra (PSB); e de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde têm vagas Júnior Mano (PL), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares, e Wagner Sousa (Pros), como suplente.

Na balança

Os tribunais de Justiça do Ceará, do Trabalho da 7ª Região e Regional Eleitoral do Ceará, juntos com a Justiça Federal do Ceará e a Procuradoria da República do Estado, aproveitaram a natureza da semana e firmaram convênio. E vão, trabalhar juntos, pelo meio ambiente.

Pacto

A ideia é pactuar ações para preservação e recuperação ambientais. Para isso, será criado um comitê interinstitucional, com ao menos dois representantes de núcleos socioambientais e congêneres, para propor, planejar e monitorar programas e ações determinados, além de definir metas anuais. Outras entidades poderão aderir ao acordo.

Animadões

O Ceará terá quatro filmes no festival Anima Mundi, considerado o maior do gênero no mundo. São “A vila”, “A revolta do coqueiro”, “Garrafa mágica” e “História de pescador”. Todos viabilizados pelo ensino superior público, por meio da Casa Amarela Eusélio Oliveira. O evento será no Rio de Janeiro (17 a 21 de julho) e em São Paulo (24 a 28), com produções do mundo inteiro.

Em festa

O clube Náutico Atlético Cearense realiza hoje, às 9h, cerimônia de descerramento de fotos dos ex-presidentes Guedes Neto e Pedro Jorge Medeiros na galeria dos gestores. A instituição está completando 90 anos e terá também hoje selo lançado pelos Correios.

PÍLULAS

Os institutos Centec e Cientista Beta recebem até hoje inscrições para programa de iniciação científica para professores. A iniciativa busca docentes interessados em orientar projetos de iniciação científica com alunos dos níveis fundamental, médio e técnico de escolas em todo o país. Veja em www.cientistabeta.com.br/decola-beta-professores.