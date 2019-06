Uma nova José de Alencar

Vem aí mais uma reforma da Praça José de Alencar. A recuperação do espaço deve consumir até R$ 5,105 milhões do contribuinte, conforme o edital da pela Prefeitura. A praça já foi submetida a obras na gestão de Juraci Magalhães, cerca de 20 anos atrás, mas não passou disso. A administração seguinte nada mais fez do que serviços pontuais, alguns emergenciais, e deixou as áreas às margens serem ocupadas por camelôs, que ainda se mantêm por lá. A degradação foi galopante.

Quem fez isso?

O edital contém uma autêntica confissão institucional: “Atualmente, a praça se encontra em elevado estado de degradação e sua conformação atual não potencializa a permanência de pessoas além de não tomar os bens históricos de seu entorno como referência”.

Aos pandarecos

Diz lá que “devido ao mobiliário em estado precário, a presença de barracas de comércio informal, aos revestimentos bastante degradados e à disposição dos equipamentos” não é “viabilizada a integração entre as pessoas”.

Projeto

Entre as inovações, há travessias para pedestres, banheiros, jardins e uma “fonte cibernética multimídia”, que “proporcionará eventos para entretenimento” - embora isso não seja devidamente explicado.

Parceria

As prefeituras de Fortaleza e Caucaia farão ação conjunta de 2 a 5 de julho contra o mosquito Aedes aegypti. Serão cobertos 13 bairros, que somam população de 17 mil pessoas. Sete mil prédios devem ser visitados. O nome disso é integração.

Foco

O Memorial da Assembleia Legislativa abre hoje a exposição “Veredas do Sertão”, centrada na figura do vaqueiro. A atividade tem parceria da deputada Patrícia Aguiar e do Instituto de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento do Estado (Inesp).

Mira

Os senadores Cid Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB) representa o Ceará na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que pode votar hoje projeto de iniciativa popular conhecido como “Dez medidas contra a corrupção”. O procurador Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato, foi o articulador da proposta.

PÍLULAS

A Universidade de Fortaleza realiza hoje o seminário “O papel da Psicologia Social em tempos de crise social e política”. Começa às 9h30min, no auditório A-04. O Laboratório de Estudos sobre Processos de Exclusão Social assina o evento.