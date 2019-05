Um tapa pode deformar

A alienação parental - aquela que se registra quando pai, mãe, avós ou qualquer adulto com autoridade ou guarda interfere na formação da criança ou do adolescente - será tema de discussões hoje, a partir das 8h30min, na Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia. A deputada Érika Amorim (PSD), presidente da Comissão, não doura a pílula: “Entendemos a alienação como um abuso emocional causado em crianças e adolescentes por qualquer responsável legal”. E há lei prevendo punições a quem a comete essa deformidade educacional, às vezes sob pretexto disciplinar. Érika defende abordagens sociais mais amplas sobre o assunto, considerando uma perigosa e impensada cultura de castigos físicos ou psicológicos muito presente no País, com ênfase no Nordeste. A propósito, termina justamente nesta terça-feira a Semana Estadual de Conscientização e Combate à Alienação Parental.

Sebo nas canelas

A Universidade de Fortaleza marcou para 2 de junho a 27ª edição da Corrida de Rua Unifor. E é bom ir se aquecendo pra valer, viu? É que são esperados 3 mil competidores, em percursos de 10 km - com prêmios de R$ 2.500,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º) e R$ 1.500,00 (3º) - e de 5 km - R$ 1.500,00 (1º), R$ 1.000,00 (2º) e R$ 500,00 (3º).

Em dia

Caucaia vai ter Refis municipal - um fôlego, portanto, para quem tem débitos com o erário local. O prefeito Naumi Amorim até já encaminhou o projeto para a Câmara de vereadores.

Histórico

O refinanciamento de dívidas mais recente já soma dois anos. Foi realizado em 2017, com a participação de 5.850 contribuintes, envolvendo R$ 10 milhões em acordos.

Subo neste palco

Termina hoje a Chamada de Ocupação Artística 2019 para o Theatro José de Alencar, lançada pela Secretaria da Cultura do Estado (Secult). Podem concorrer linguagens artísticas visuais, de música, dança, teatro, circo, audiovisual e literatura. A ordem é, literalmente, ocupar o TJA.

Doce ingratidão

O deputado federal Wagner Sousa (Pros), que tanto falou no doce “Martinho da Vila” quando, em 2016, disputou a Prefeitura de Fortaleza, não foi visto no show do sambista Martinho da Vila no cineteatro São Luiz, sexta-feira passada.

PÍLULAS

Sugestões e opiniões para Comunicado podem ser enviadas pelo Whats App (85) 99638 5129 (só texto), pelo telefone (85) 3266 9784 e pelos e-mails comunicado@diariodonordeste. com.br e roberto.maciel@ diariodonordeste.com.br.

Um novo aplicativo de transporte destinado ao público feminino será lançado hoje em Fortaleza. O app já está circulando em Recife (PE), Salvador (BA), Campina Grande (PB) e São Luís (MA).