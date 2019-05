Um mundo de dívidas

Pesquisa da Federação do Comércio do Ceará indica que mais de 60% das famílias de Fortaleza têm dívidas. Já uma empresa nacional que trabalha com inteligência analítica e tecnologia em proteção ao crédito apurou que cresceu o percentual de consumidores que enfrentam situação do gênero. De 2017 a 2018, segundo os dados mais recentes da sondagem, o salto foi de 17 pontos. Em ambos os casos, registram-se quadros graves. O mesmo estudo revela que 51% dos consumidores informaram ter dívidas até R$ 3 mil, enquanto 23% até R$ 1 mil. Tendo o salário mínimo como referência, isso é pra lá de desastroso.

Quem tem fome...

O Brasil já tem um aplicativo para celulares voltado para combater a perda de alimentos. A denominação é “Desperdício Zero”, que promete transformar a ida ao supermercado numa rotina de certo modo econômica e, pode acreditar!, sustentável.

...Tem pressa

Mas não foi o grande comércio que inspirou o aplicativo. As razões foram mesmo a fome, o prato vazio. Os criadores se basearam no fato de que o Fundo das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura constatou que 2,5% dos brasileiros passaram fome em 2017, cerca de 5,2 milhões de pessoas.

De olho

O fundamento do aplicativo é indicar aos consumidores produtos com a validade próxima ao vencimento. Isso pode facilitar a compra e evitar que comida servível, por causa do calendário, vá para no lixo.

Outro lado

Se você acha que é muito preocupante o indicador de 13 milhões de desempregados no País, saiba que há 11 milhões de jovens fora da escola. Isso tem a mesma gravidade da legião sem trabalho.

Nem-nem

Pesquisa recente do IBGE indica que o número aumentou em 619 mil jovens de 2016 para 2017. Há quem a trate como “geração nem-nem” (nem estuda nem trabalha), representando 23% do total dessa faixa etária no Brasil.

Corpo-a-corpo

Entre nações latino-americanas, o México, com 25%, e El Salvador, com 24%, rivalizam com o Brasil no pódio negativo. Em outro extremo está o Chile, onde só 14% estão nessa situação.

PÍLULAS

O filme “Blood Money 2: A Verdade da Escolha”, ação do movimento contra o aborto no Brasil, será lançado hoje em Fortaleza. A apresentação está marcada para as 19h30min, no auditório Vereador Ademar Arruda da Câmara Municipal.



Juazeiro do Norte bateu o martelo em parte dos preparativos dos festejos juninos deste ano, e já está definindo até edital. Uma das novidades é a realização de oito arraiais em distritos do município.