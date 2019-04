Um brinde à iniciativa

A Assembleia Legislativa está buscando referências do cidadão sobre projeto que trata da venda de bebidas alcoólicas em equipamentos esportivos do Estado - esse comércio é proibido atualmente, mas uma matéria encaminhada pelo deputado Evandro Leitão (PDT) pode torná-lo legal. As opiniões podem ser encaminhadas no site https://www.al.ce.gov.br/pesquisa-enquete. Observe-se: nada determina que as considerações serão rigorosamente seguidas pelos deputados. Ou que um ou outro parlamentar mude de ideia de acordo com "a voz das ruas". No entanto, a iniciativa deve ser saudada. Sobretudo porque propõe que se ouça a opinião do público. Qualquer que seja.

Na agenda

O superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Eudoro Santana, e o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, agendaram participação no V Encontro de Estudantes de Turismo, Hotelaria e Gestão Desportiva e Lazer.

No calendário

O evento está programado para se realizar em 29 e 30 de maio próximo, no campus de Fortaleza do Instituto Federal de Educação. Também devem participar o secretário das Cidades do Ceará, Paulo Henrique Lustosa, e a diretora do Observatório de Fortaleza, Claudia Leitão - ex-secretária da Cultura do Ceará.

Engajamento

Termina amanhã o prazo de cadastramento na Prefeitura de Caucaia de empresas interessadas em contratar nomes do programa Jovem Aprendiz na área de assistente administrativo. Serão disponibilizadas 30 vagas.

Participação

Os contatos são feitos por e-mail (captacaovagas@setem.caucaia.ce.gov.br). O Jovem Aprendiz atende a jovens de 16 a 22 anos em cursos de formação inicial e continuada, com a inserção dos participantes em empresas privadas.

Caminho

O Sebrae entrega hoje, em solenidade no Centro de Negócios que mantém na Praia de Iracema (Av. Monsenhor Tabosa, 777, Fortaleza), o Prêmio Prefeito Empreendedor. Criada há 18 anos, a premiação contempla gestores que atuam em favor de pequenos negócios e do fomento do empreendedorismo.

Sebo nas canelas

A Universidade de Fortaleza marcou para 2 de junho a 27ª edição da Corrida de Rua Unifor. E é bom ir se aquecendo pra valer, viu? É que são esperados 3 mil competidores, em percursos de 10 km - com prêmios de R$ 2.500,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º) e R$ 1.500,00 (3º) - e de 5 km - R$ 1.500,00 (1º), R$ 1.000,00 (2º) e R$ 500,00 (3º).

PÍLULAS

Do senador Cid Gomes, no microblog Twitter, após reunião com produtores da agricultura, direto para o Livro de Frases: "O nosso maior desafio no campo: formar uma classe média representativa de produtores rurais no Ceará".

A Coluna recebe sugestões, opiniões e demais contatos pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br, pelo telefone (85) 3266 9784 ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto).