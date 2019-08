Transporte sob pressão

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) anunciou para esta semana a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), visando a regularizar o transporte público metropolitano. O documento deve incluir o compromisso por parte da Arce em abrir licitação para selecionar empresas interessadas em oferecer serviços de Transporte Intermunicipal da Região Metropolitana de Fortaleza, tanto regular como complementar. O Decon está, enfim, cobrando uma obrigação de fiscalização que é da Agência desde o ano passado. Antes, era o Detran quem acompanhava, ou deveria acompanhar, o sistema.

A bordo

As negociações sobre o tema tiveram início em fevereiro, quando o Decon fiscalizaou oito empresas de transporte e descobriu irregularidades em conservação, limpeza e lotação dos veículos públicos metropolitanos.



O que diz a lei

A legislação determina que é direito do consumidor ser transportado em condições de segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem. E, claro, garantir isso é obrigação do estado e das concessionárias.

Além da chinelada

Da deputada Silvana Oliveira (PR), para o Livro de Frases “Pêia só presta se for muita. Se for pouca, a criança desrespeita”.

Vai que é tua

Silvana Oliveira é presidenta da Comissão de Seguridade Social e Saúde e suplente de vice-presidente da Comissão da Infância e da Adolescência. É figadal inimiga do método didático do educador Paulo Freire.

O que é o quê

Do dicionário: “Pêia - Dispositivo que amarra os pés das bestas; correia, chicote, chibata”. Do popular: “Surra, espancamento”.

Filma eu!

O vereador Idalmir Feitosa (PR) assina projeto com o qual propõe “monitoramento eletrônico” nos equipamentos públicos municipais de Fortaleza. Como se já não houvesse.

PÍLULAS

O Sistema Fecomércio do Ceará apresenta hoje, em Tianguá, linhas de crédito para empresas do comércio de bens, serviços e turismo por meio do Banco do Nordeste. Amanhã será a vez de Sobral. A vedete da ação é cartão BNB com oferta de acesso ao crédito.

