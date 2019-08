Trabalho no recesso

Tribunal de Justiça do Ceará conseguiu julgar em julho passado 3.289 processos cíveis e criminais, o que representa 1.186 a mais que o mesmo período de 2018, quando foram contabilizados 2.103. O mês é de recesso das casas legislativas e de parte das instituições do Judiciário. A estatística foi divulgada pelas Coordenadorias das Câmaras do Tribunal. Foi lá que aumentou 56,39% a produtividade do TJCE. Os indicadores mostram, ainda, que todas as câmaras aumentaram o desempenho nos julgamentos. Na área criminal, as três câmaras julgaram 1.463 ações no mês passado, o que representou 651 a mais do que no mesmo período de 2018. Assim, conseguiu um índice de 71,38%.

Topo

Aliás, o aumento da produtividade tem sido prioridade para a gestão do presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo. As três câmaras de Direito Público, por exemplo, somaram 881 processos em julho último e 578 no mesmo período do ano passado, avançando 52,42%.

Parte

Já as quatro câmaras de Direito Privado obtiveram índice de 54,15%. Trocando em miúdos, julgaram 954 ações no período, contra 613 em julho de 2018.

Fé

Soma a bagatela de R$ 69,56 milhões o contrato assinado entre a Secretaria do Turismo do Estado e o Consórcio Colina do Horto, que vai construir um teleférico em Juazeiro do Norte entre a Estação dos Romeiros e a Estação do Horto, para transporte mínimo de mil passageiros por hora. O consórcio inclui empresa alemã.

Dinheirama

E o Governo Federal, passadas todas as idas e vindas da Reforma da Previdência, está fazendo jorrarem R$ 280 milhões para as obras da Transposição das águas do Rio São Francisco para o Ceará. Detalhe: a torneira se abre também após cortes (ou “contigenciamentos”, conforme a retórica do Planalto, em áreas como a da Educação). Há, ainda, um olhar do Ceará para R$ 1 bilhão de crédito suplementar para o Programa Minha Casa, Minha Vida.

Alerta

Há um sinal troando na Assembleia. Diz respeito aos conselhos de direitos - como os dos idosos, das pessoas com deficiência e o de ações contra drogas. São representações com importância comprovada em políticas públicas. E que estão ameaçadas por decisões do Planalto. O deputado Nezinho Farias (PDT) encampou a briga.

PÍLULAS

A Coluna Comunicado pode ser acessada por WhatsApp, por meio do número (85) 99638 5129. E, ainda, pelo telefone (85) 3266 9659 ou pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br.

O pequeno empreendedorismo está para dar um salto em Caucaia. A Prefeitura está tocando obra que vai atender cerca de 750 comerciantes. O camelódromo deve ter repercussões em toda a Região Metropolitana.