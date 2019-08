Terceiras vozes se expressam

Gestores e profissionais de entidades sem fins lucrativos, classificadas como "terceiro setor", têm programação em Fortaleza em setembro. Será a segunda edição de seminário que deve reunir também representantes do segmento empresarial e do poder público. Na pauta, desafios de gestão e estratégias de fortalecimento e profissionalização das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). O evento será realizado na Universidade de Fortaleza (Unifor), de 11 e 13 deste mês, com palestras, painéis e uma área de exposição de estandes. A pauta contempla gestão e governança, sustentabilidade, transparência e prestação de contas, entre outros temas.

Muitos

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - que não é do terceiro setor -, o dito cujo reúne no Brasil cerca de 820 mil entidades. As siglas empregam formalmente 3 milhões de pessoas.

Menos, mas muitos

No Ceará, existem mais de 35 mil entidades sem fins lucrativos. Entre essas instituições estão as ONGs - organizações não-governamentais - sob campanha de esvaziamento, descrédito e satanização movida pelo Planalto.

Integração

O evento em Fortaleza resulta de parceria entre a Unifor e entidades do terceiro setor, como Fundação Raimundo Fagner e Instituto Povo do Mar.

Arte e história

A Assembleia Legislativa abre amanhã exposição sobre uniformes militares brasileiros. A mostra apresenta aquarelas com as quais os artistas José (1891-1957) e Ivan Washt Rodrigues (1927-2007) homenagearam a Independência do Brasil. Os autores são tio e sobrinho.

Mãos à obra

O presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), apurou uma série de números e concluiu: os bairros Aracapé e Mondubim, na SER V, têm os menores índices de desenvolvimento humano da cidade. Ele avalia que obras públicas na região, como as previstas para 75 ruas, podem ajudar a mudar a situação adversa.

Bilhete

A vereadora Larissa Gaspar (PT) pôs para tramitar na Câmara Municipal projeto isentando de pagar transporte em Fortaleza pessoas portadoras do vírus HIV.

PÍLULAS

O TCE agendou para a próxima sexta-feira oficina sobre aspectos Legais para contratação de no Sistema As inscrições estão abertas neste endereço na Internet: http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos.