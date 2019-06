Tem remédio para isso?

Estudo de empresa nacional de gerenciamento de programas de benefícios de medicamentos indica que o consumo de remédios por usuários de programas empresariais de assistência farmacêutica em Fortaleza está bem abaixo da média nacional. Dados relativos aos últimos 12 meses indicam uma média de 1,3 caixa por pessoa, contra 2,6 em nível nacional. Ou seja, consome-se na capital cearense a metade do que é consumido em outros centros pesquisados. No País todo, o estudo monitorou o consumo de 556 usuários, que demandaram 8.599 produtos no período. Não se trata de uma avaliação diretamente relacionada a automedicação e outros quetais, mas que pode apontar para problemas graves na economia.

Bula

O levantamento abordou 144 farmácias. E verificou que 1.520 unidades foram pedidas para tratamentos do aparelho digestivo e do metabolismo (18%), 1.498 estavam associadas ao aparelho respiratório (17%), 1.467 ao sistema nervoso (17%) e 1.074 ao muscular (12%).

Divisão

Das unidades aferidas no estudo, 50% (4.280) são medicamentos de tarja vermelha, 9% (766) são vendidos com retenção de receita (tarjas preta e vermelha) e 41% são isentos de prescrição. A ingestão de remédios por usuário era de 14,6 havia três anos e passou para 15,4. O estudo monitorou 556 usuários, que demandaram 8.599 produtos no período.

Quente

E como nem tudo é remédio, vale a observação: cada brasileiro, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), toma cerca de 800 xícaras de café por ano. Isso faz do país o segundo maior consumidor do mundo, só perdendo para os Estados Unidos.

Moleza

O vereador Plácido Filho (PSDB) aderiu à autoclonagem. Ele copiou projeto que havia apresentado em 2017 autorizando “o chefe do Executivo Municipal a realizar estudo de viabilidade, bem como a urbanização do entorno da Lagoa da Maraponga”.

Alma...

Promovido pela Comunidade Católica Shalom, o Festival Halleluya renovou parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) para a edição deste ano, de 24 a 28 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru, em Fortaleza.

...E corpo

Será a 17ª atividade conjunta, visando a coletar mil bolsas de sangue. A aliança também cadastra doadores de medula óssea. De 2003 a 2018, o Festival viabilizou a doação de mais de 9 mil bolsas de sangue.

PÍLULAS

Termina na próxima sexta-feira (28) a implantação pelo Tribunal de Justiça do Sistema de Automação da Justiça em Icó, Orós, Cedro, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira, Quixelô, Várzea Alegre, Farias Brito e Nova Olinda.

