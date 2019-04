Tecnologia e inclusão

Tramita na Câmara federal projeto que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto de Importação produtos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. A ideia é de que a isenção valha apenas para produtos sem similar nacional. Acaba sendo um modo de incluir demandas específicas num cenário que contempla, também, conforto, precisão e avanços técnicos. equipamentos com recursos facilitadores para pessoas com deficiência visual, deficit auditivo e surdez, cadeiras de rodas motorizadas, adaptação para veículos, órteses, próteses, entre outros, estão na lista. A proposta será analisada pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na qual não há nem sombra de deputado cearense; de Finanças e Tributação, onde estão como titulares Heitor Freire (PSL), Mauro Benevides Filho (PDT) e Dênis Bezerra (PSB); e de Constituição e Justiça e de Cidadania, que reúne pelo Estado Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT).

Dentro

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) deixou a Câmara de Fortaleza, mas a Câmara de Fortaleza não o deixou. Mesmo atuando agora na Assembleia Legislativa, ele conseguiu aprovar no parlamento municipal a Lei Lei Nadja Pinho Pessoa, que consolida o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência.

Salto...

O Núcleo de Inovação Tecnológica do Senai e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial realizam amanhã oficina de trabalho sobre “Alcançar o ouro: Propriedade Intelectual e Esporte”.

...Triplo

O evento está marcado para Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Avenida Barão de Studart, 1980 - Aldeota), das 9 às 12h. A iniciativa é promovida desde 2017 e visam a orientar sobre a importância dos direitos de propriedade intelectual no incentivo à inovação e criatividade do empreendedor.

Reserva especial

Acredite se quiser: o deputado Manuel Duca (PDT) está propondo que 20% das vagas para carros de advogados em estacionamentos de órgãos públicos do Estado sejam reservadas.

Nada a ver

Duca alega que, segundo a Constituição, “o advogado é indispensável à administração da justiça”. Daí para ter um chamego como esse, hein? A ideia não estacionou bem nem entre os próprios advogados - alguns têm se manifestado azedamente contra em redes sociais.

PÍLULAS

Do deputado Renato Roseno (PSol) para o Livro de Frases, sobre o desmonte da ciência e da tecnologia no País: “O Brasil amarga uma das piores posições internacionais em educação científica e tecnológica entre os países com o mesmo nível de desenvolvimento econômico”.

