Tecnologia e esperança

Vem do Parque Tecnológico da Universidade de Fortaleza (TEC Unifor) mais do que uma notícia boa, mas também uma esperança para quem padece de lesões da coluna vertebral: o desenvolvimento de um robô para obter e compilar dados científicos universais sobre esse tipo de problema lesões. O trabalho conta com a parceria do Grupo Velas, formado por empresas que atuam na área de Fisioterapia, e visa a ampliar a qualidade dos atendimentos do setor. Os professores Vládia Pinheiro e Carlos Caminha, pesquisadores da área de Inteligência Artificial, estão tocando o projeto.

Santa

Que os católicos fiquem bem atentos: hoje é Dia de Santa Madre Teresa de Calcutá, que vem sendo vítima de ataques de gente que diz que a escravidão era produzida por negros, que vê virtudes no nazismo, que fala por aí que a terra é redonda, que defende que não se vacine a criançada e que acha que a história não é bem como os livros ensinam. Oremos.

Tipo assim

O deputado André Fernandes (PSL), de tanta confusão que tem feito - acusando sem provas o colega Nezinho Farias (PDT) de envolvimento com uma facção criminosa, por exemplo, e espalhando fake news em redes sociais - corre um sério risco.

Mazela política

O risco é o de ninguém querer conversa com ele na “hora do recreio”. Nem o deputado Francisco Cavalcante, correligionário, tem sido visto trocando tantas ideias com André. Cavalcante já não acha que as ideias do jovem companheiro não são tão consideráveis.

Livro de Frases

Da deputada Silvana Oliveira (PR): “Ser médico não é apenas uma profissão, mas uma missão. E a excelência do profissional da saúde não sai do coração dos brasileiros”. Quem dependia do programa “Mais Médicos” que o diga.

Memorabilia

Do ex-governador Lúcio Alcântara, na rede social Twitter (@lucioalc): “A memória não se faz apenas do que de fato se passou, mas também do que se acha que aconteceu”.

Pense

Hoje é o Dia da Amazônia. Já parou para pensar no quanto a floresta do Norte é vital para o ambiente do Nordeste?

Maioridade

O Festival do Audiovisual Universitário - Noia, evento de resistência cultural que já está indo para o 18° ano de realização, deu uma espichada no período de inscrições - que vai agora até o próximo dia 15. Agregando a Mostra Brasileira de Cinema Universitário, a Mostra Cearense de Fotografia Universitária e a Mostra Cearense de Bandas Universitárias, o Noia ganha ares de maioridade cultural. Veja mais no site www.festivalnoia.com.br.

Piso novo

A numerologia viária do Estado indica: foram empatados R$ 766 mil na recuperação da estrada velha entre Caucaia e Icaraí, que havia adquirido aparência lunar em seus 9,5 quilômetros.

Pode ser tudo

O deputado estadual Tony Brito (Pros) tem sido insistente na tese de que a Polícia Civil, onde tem carteira assinada, “investiga os crimes depois de ocorridos”. Os demais deputados estão organizando um sorteio para escolher quem vai explicar a ele que só pode ser assim mesmo. Afinal, crimes que não ocorrem não são crimes.á parou para pensar no quanto a floresta do Norte é vital para o ambiente do Nordeste?

PÍLULAS

O sanfoneiro e cantor Waldonys tem apresentação agendada para o Vaticano, com a presença do Papa Francisco, em 13 de outubro, na cerimônia de de canonização de Irmã Dulce. Antes, porém, dá uma palha em Fortaleza, no Teatro Rio Mar, no próximo dia 14 - é quando completa 47 anos.

