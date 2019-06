Tecnologia doméstica

Fortaleza entrou no roteiro de um aplicativo para smartphones que pretende ajudar na contratação de diaristas. Sim: a febre utilitária do mercado da tecnologia chegou às tarefas domésticas. O app anuncia que permite o agendamento de profissionais para até oito horas de limpeza doméstica residencial, garantindo segurança a quem contrata e a quem é contratada. O cadastramento das interessadas está sendo feito pelo site: http://broomy.com.br/cadastro. Em resumo, é uma espécie de Uber da mão-de-obra de casa. O funcionamento do serviço está previsto para ser iniciado em julho. O modelo oferece às diaristas valor até R$ 97,00 por limpeza. E promete desconto de lançamento para quem pedir serviço nos primeiros 30 dias. Inicialmente, reduzindo as diárias para até R$ 75,00.

O aplicativo já funciona em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Os trabalhadores deverão informar no cadastro CPF, RG, comprovante de residência atualizado e dados bancários (conta corrente ou poupança).

A numerologia da Cagece anuncia para julho 120 cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições serão feitas no próximo dia 22, na sede da empresa (Avenida Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União), mas os interessados devem obter carta de encaminhamento em uma das unidades do Sine.

Fortaleza sediará o 1º Encontro Cearense de Acupunturistas. O evento será realizado em 28 e 29 próximos, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D'Eu, 560 - Centro). Informações: encea2019@gmail.com ou (85) 9815 4025.

A Coluna informou segunda-feira que um hospital na Rua 24 de Maio, em Fortaleza, estava gerando lixo e, com isso, problemas graves para a vizinhança. Pois bem: a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) foi lá, constatou a irregularidade e autuou a empresa.

A falha foi multada em R$ 2.601,52 - de acordo com a legislação municipal. Também, pudera. Os fiscais constataram na área resídios perigosos e infectantes, armazenados indevidamente. A Agefis dá um toque: quem precisar denunciar demandas assim, basta ligar 156 ou acessar o site www.denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br.

Do vereador Benigno Jr. (PSD), que é governista mas nem por isso deixa de reclamar da voracidade com que a AMC abocanha áreas de ruas para transformá-las em zona azul: “Não há sentido colocar zona azul em local meramente residencial e em área de estudo. Não há espaço nem para o estacionamento dos professores. Temos que repensar esse formato”.

