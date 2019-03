Sob novas considerações

A Câmara dos Deputados está iniciando a tramitação de projeto que trata da nova Lei de Licitações. A matéria cria modalidades de contratação, determina seguro-garantia para obras de grande porte, tipifica crimes relativos ao tema e disciplina aspectos diversos para as três esferas de gestão (União, estados e municípios). Uma das inovações é o diálogo competitivo. Aplicável a obras, serviços e compras de grande vulto, essa modalidade se define por diálogos com licitantes selecionados antecipadamente por critérios objetivos. Após o diálogo, os licitantes devem apresentar uma proposta final.

Fim da linha

A modalidade só se aplicará a objetos que envolvam inovação tecnológica ou técnica ou a situações nas quais o órgão ou entidade não possa ter a demanda satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado.

Última chance

Há mais uma possibilidade para a nova sistemática: quando as especificações técnicas não possam ser definidas com precisão que contemple a lei. Ou seja, quando falta objetividade. O valor da obra terá de ser superior a R$ 100 milhões.

Marcas

Empresas de crescimento rápido com faturamento ou investimentos de mais de US$ 1 milhão estão na mira do prêmio LatAm Edge 2019, o único voltado para companhias brasileiras e latino-americanas inovadoras que desejam atuar no Reino Unido e da Europa. Esse tipo de empresa é denominado de "scale-ups" pelo mercado. O Ceará abriga pelo menos três com esse DNA.

De volta

O Tribunal de Contas do Estado retoma hoje e quinta-feira as ações do Programa TCEduc, que ministra cursos de capacitação. No primeiro ciclo de aulas e debates, haverá quatro eventos sobre gestão pública e fiscalização financeira Beberibe e Guaramiranga. Dezenove municípios vizinhos também serão atendidos.

Cobertura

O TCEduca abordará "Governança nas Aquisições Públicas: Riscos e Controles"; "Controle Interno: Governança, Risco e Compliance"; "Aspectos Relevantes da Gestão Administrativa e Orçamentária no Poder Legislativo e Ouvidorias Municipais: Governança e Humanização no Serviço Público".

PÍLULAS

Cidades como Toledo (PR) e Itatiba e Aracruz (ES), Santos e Arujá (SP) já tiveram textos sobre videomonitoramento de bens municipais na pauta de casas parlamentares. Pois Fortaleza já tem um projeto assim: foi clonado pelo vereador Plácido Filho (PSDB).