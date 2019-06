Sistema previdenciário em pauta

O deputado Noélio Oliveira (Pros) está propondo que o Estado institua um Sistema de Compensação pelo Cumprimento de Metas por Indicadores Estratégicos no Sistema Penitenciário. Colocou até matéria para tramitar na Assembleia Legislativa.

Já foi

O Ceará já tem um Sistema de Compensação pelo Cumprimento de Metas por Indicadores Estratégicos de Criminalidade, criado em 2014 e sancionado por Cid Gomes. O mecanismo contempla “agentes integrantes do Sistema de Segurança Pública”. Uma portaria do atual secretário da Administração Prisional, Mauro Albuquerque, instituiu em 7 de maio uma comissão para analisar o ingresso dos agentes penitenciários nesse grupo.

Ler

O vereador Didi Mangueira (PDT) está de olho na sombra da cultura, mesmo sendo de outro ramo. E está propondo que a Prefeitura de Fortaleza semeie projeto de estímulo à leitura. Nesses tempos de “saber” instantâneo, enraizado em sites de busca, a ideia pode dar bons frutos.

Fica a dica

Sugestão para todo e qualquer prefeito que honre os votos que recebeu: o Tribunal de Contas do Estado inicia segunda-feira curso sobre aspectos legais, políticos e técnicos que envolvem limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Informações emwww.tce.ce.gov.br.

Livro de Frases

Do vereador Guilherme Sampaio (PT) para o Livro de Frases: “O Código da Cidade é a lei que mais se relaciona com o cotidiano do cidadão, por isso é requer da Câmara Municipal toda a atenção”.

Interno

A propósito, Guilherme apresentou emenda ao projeto do Código com a qual pretende dar um basta ao catatau de fios que ameaça pessoas e bens no Centro de Fortaleza. Ele que o cabeamento seja tornado subterrâneo em cinco anos.

Cordas

O Grupo de Violoncelos da UFC se apresenta hoje, às 17h, no Teatro Municipal São José, com o espetáculos “Latinidades e Danças Populares: Contrastes e Aproximações entre Fronteiras”. Tanto quanto artística, a atividade é política, gratuita e visa a expandir o acesso do público a produções do gênero.

Na agulha

Fortaleza sediará o 1º Encontro Cearense de Acupunturistas. O evento será realizado em 28 e 29 próximos, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D'Eu, 560 - Centro). Informações: encea2019@gmail.com ou (85) 9815 4025.

PÍLULAS

A gestão de processos de criação e produção na música são tema de curso no Centro Cultural Belchior (Calçadãoo da Praia de Iracema, em Fortaleza). Hoje, a partir das 18h30min.