Saúde na rota do Governo

É hoje o lançamento da Plataforma de Modernização da Saúde do Governo do Ceará. Projeto no qual o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, trabalha desde que assumiu o cargo, em janeiro. O movimento de Camilo Santana (PT) em investir na saúde vai ao encontro do que pesquisa Ibope, contratada pelo Sistema Verdes Mares, durante as eleições em 2018, mostrou: a Saúde é a área com a qual os cearenses estão mais preocupados, ultrapassando a tão badalada Segurança Pública. O que se sabe até agora é que Cabeto desenvolveu uma estrutura integrada da saúde do Estado, com medidas de fortalecimento da Rede de Atenção Primária, interligação de toda rede de saúde e criação do hub da saúde. Coletiva explicará mais às 9h.

Fortaleza

O movimento do Governo do Estado na saúde deve cair como uma luva para muitas campanhas das eleições municipais, especialmente na Capital. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), um dos principais aliados do governador, é médico e chegou ao cargo tendo a saúde como sua principal bandeira de campanha. Uma mudança positiva no panorama da área vai somar pontos por essas bandas.

CE/PI

A Assembleia Legislativa realiza audiência pública hoje, às 14h30min, para discutir a divisa territorial entre Piauí e Ceará. Está em disputa a região da Serra da Ibiapaba, importante para o agronegócio, o setor de energia eólica e o turismo. Ao todo, 13 municípios podem ser afetados.

Vai demorar

É um conflito secular. E é o Supremo Tribunal Federal quem vai decidir após perícia do Exército Brasileiro na região, que deve se estender até 2020.

Privatização

Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) autoriza estudos para avaliar a possível privatização da BR-116 de Fortaleza, no entroncamento com a BR-304, que liga o Ceará ao Rio Grande do Norte, passando por Mossoró (RN).

Lucrativo

A rodovia acaba sendo um acesso de Fortaleza para Natal e, João Pessoa (PB) e Recife (PE). Quem fizer PPP para cobrar pedágio vai se sentar numa mina de ouro.

Lembrando

Semana de Bienal do Livro do Ceará. Vale acompanhar a programação.

Fé

O município de Canindé deve ganhar um reforço no turismo religioso. Tramita na Assembleia projeto de lei para incluir no calendário oficial do Ceará a Festa de São Francisco das Chagas, de 24 de setembro a 4 de outubro. Canindé recebe a segunda maior peregrinação do mundo devotada a São Francisco, superada apenas pela peregrinação a Assis, na Itália, terra natal do Santo.

Contatos com a Coluna podem ser feitos pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br. Ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (texto). O telefone é (85) 3266 9659.