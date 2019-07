Rigor na medida do crime

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados vai analisar projeto que engrossa a punição contra quem desvia recursos da merenda escolar, da saúde e do Bolsa Família. A pena pode variar de quatro a 14 anos de xilindró, além de multa. A CCJ reúne entre os titulares os cearenses Júnior Mano (PL), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT). Entre os suplentes há apenas um parlamentar da bancada local: Wagner Sousa (Pros). Depois de passar por esse colegiado, e se for aprovada, claro, a matéria já seguirá para o plenário da Casa. Detalhe: o Senado, de onde o projeto saiu, já deu ok.

Pesadelo

Do senador maranhense Roberto Rocha (PSB) para o Livro de Frases, sobre proposta que endurece penas contra quem afana fundos sociais: “Roubar famílias em situação de extrema pobreza é retirar todo o sonho de sobrevivência e de uma vida mais digna”.

Lupa

Camocim, Marco, Ocara, Parambu, Poranga e Tarrafas entraram no foco do Tribunal de Contas do Ceará. As prefeituras e câmaras vão passar pelo pente-fino dos técnicos do TCE. Mas nada fora da rotina, diga-se.

Roteiro

Além dos seis municípios a serem fiscalizados em junho, 18 já foram submetidos este ano a vistorias do Tribunal. A meta inclui mais 30 executivos e legislativos até dezembro, totalizando 54 municípios em 2019.

Ponta a ponta

As análises do TCE incluem orçamento, contabilidade, finanças e patrimônio, observando a comprovação das prestações de serviços essenciais e procedimentos de licitação e contratos.

Por quê, hein?

A deputada Silvana Oliveira (PR) acha que a homofobia não pode ser criminalizada. Só não explica porque deve ser legal atacar determinadas orientações sexuais.

Livro de frases

Da vereadora Larissa Gaspar, sobre projeto que proíbe fogos de artifício barulhentos em Fortaleza: “O meu direito ao lazer não pode ser exercido ao ponto de incomodar pessoas e animais, seres sujeitos de direitos”.

PÍLULAS

A política tem coisas incompreensíveis: liberou a venda de bebidas alcoólicas em estádios e quer agora, em projeto do deputado Manuel Duca (PDT), proibir a venda de refrigerantes em cantinas de escolas.