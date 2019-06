Rigor na medida do crime

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados vai analisar projeto que engrossa a punição contra quem desvia recursos da merenda escolar, da saúde e do Bolsa Família. A pena pode variar de quatro a 14 anos de xilindró, além de multa. A CCJ reúne entre os titulares os cearenses Júnior Mano (PL), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT). Entre os suplentes há apenas um parlamentar da bancada local: Wagner Sousa (Pros). Depois de passar por esse colegiado, e se for aprovada, claro, a matéria já seguirá para o plenário da Casa. Detalhe: o Senado, de onde o projeto saiu, já deu ok.

Pesadelo

Do senador maranhense Roberto Rocha (PSB) para o Livro de Frases, sobre proposta que endurece penas contra quem afana fundos sociais: “Roubar famílias em situação de extrema pobreza é retirar todo o sonho de sobrevivência e de uma vida mais digna”.

Em tramitação

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, deve ganhar um Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Matéria com a iniciativa já foi até encaminhada pelo Executivo à Câmara de vereadores.

Sem corre-corre

A Guarda Municipal de Fortaleza entrou na moda das corridas de rua. E vai fazer uma competição para chamar de sua. Será em 21 de julho. Isso: j-u-l-h-o. Não precisar correr, então, para fazer inscrição. Ou precisa, já que serão admitidos apenas mil atletas.

Dois pelotões

A propósito de inscrições, a Corrida da Guarda recebe contatos pelo site www.forchip.com.br. Mas os mais conservadores podem assinar ficha na sede da Academia Municipal de Segurança Cidadã (Rua Padre Pedro de Alencar, 2230, Messejana). Serão duas categorias: 10 quilômetros e 5 quilômetros.

Dois momentos

O vereador Frota Cavalcante (Pode) quer que a Prefeitura de Fortaleza implante rampas de acesso em calçadas alinhadas com faixas de pedestres. Da série “o tempo passa, o tempo voa”: na década de 1990, o então vereador Cid Marconi apresentou projeto com o mesmo objetivo, mas a gestão da época, de Juraci Magalhães, rejeitou o texto.

Parla!

O secretário da Casa Civil do Governo do Estado participa hoje do VII Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2019. Élcio Batista, que é mestre em Sociologia, vai falar sobre a importância e as oportunidades das redes sociais nas relações entre gestão e sociedade. No Centro de Eventos, às 15h.



PÍLULAS

A Uece recebe até o próximo dia 15 inscrições para curso de Engenharia de Software com DevOps - termo da tecnologia que define a junção de desenvolvimento (Dev) e a operação de software (Ops). Mais informações em http://bit.do/eTLqW.

A Coluna é acessível pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br. Ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto) e pelo telefone (85) 3266 9784.