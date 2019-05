Revisão para as guardas

A Câmara dos Deputados analisa proposta que fixa em R$ 2 mil o piso salarial dos guardas municipais. O texto prevê que o valor será reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), um dos que medem a inflação do País. Os apoiadores afirmam que o piso unificado é condição básica para estimular os profissionais. E há um elemento adicional no projeto: como os guardas municipais são impedidos, legalmente, de exercer outras atividades profissionais, eles estariam sendo obrigados pela restrição orçamentária a fazer malabarismos para bancar os gastos mensais das famílias com educação, saúde e alimentação.

Os nomes...

A matéria vai passar pela comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na qual o Ceará é representado pelos deputados Wagner Sousa (Pros), titular, e Jaziel Pereira (PR) e Vaidon Oliveira (Pros), na suplência.

...Do Ceará

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que abriga os deputadosfederais cearenses Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares, e Wagner Sousa (Pros), na condição de suplente.

Por aqui

A propósito de projetos sobre segurança municipal, vale lembrar que o vereador Reginauro Souza (sem partido) pôs para tramitar na Câmara de Fortaleza texto que cria o programa “Guardas do Futuro”. A matéria faz foco na valorização dos guardas e na integração da categoria com a sociedade.

Sob controle

Já o vereador Adail Júnior (PDT), que se frustrou quando tentou criar o Dia Municipal do Youtuber, quer agora que a Prefeitura de Fortaleza assuma a responsabilidade pela BR-116 entre os quilômetros zero e 14.

Duna

A Prefeitura do Aracati encerra hoje, com mototaxistas, o pente fino que fez para recadastrar profissionais e veículos de transporte no município. Até bugueiros passaram pelo processo.

Natura

O Memorial da Assembleia Legislativa apresenta até 7 de junho mostr para celebrar os 25 anos de atuação da ONG Aquasis. A entidade desenvolve e executa ações de preservação ambiental.



PÍLULAS

Mais de 67,9 mil devem participar de concurso para seleção de novos funcionários da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Como há 7.304 vagas (imediatas e em cadastro de reserva), são mais de nove concorrentes por vaga.

Contatos para a Coluna Comunicado: Whats App (85) 99638 5129 (texto); telefone (85) 3266 9784; e e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.