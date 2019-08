Resultados na pauta

O presidente do BNB, Romildo Rolim, foi esta semana ao Senado. Levou como pauta para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo ações e resultados da instituição. “Com apenas 8% das agências, o Banco do Nordeste é líder em financiamentos em nossa área de atuação. Respondemos por 69,4% de todos os financiamentos de curto e longo prazo em todo o Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo”, explicou. E ressaltou o ganho de eficiência do banco, explicado pelas ações antecedentes e complementares ao crédito, por investimentos em inovação e por parcerias.

Livro de Frases

De Romildo Rolim sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, gerido pelo BNB: “Só em 2018 aplicamos R$ 32,7 bilhões, que impactaram na geração ou manutenção de 1,9 milhão de empregos. Este ano, até julho, já foram contratados R$ 14,8 bilhões”.

Pé na terra

Chegado a questões metafísicas, o vereador Jorge Pinheiro (PSDC) aliviou o discurso religioso e abraçou uma causa terrena: a mobilidade urbana. E está propondo a implantação de ciclovia no Bairro Lago Jacarey.

Latim em pó

Jorge Pinheiro, que diz ter atendido a um “chamado de Deus” para se candidatar a vereador, também quer que se ministre o Latim - uma língua morta - nas escolas de Fortaleza.



Hora H

Órgãos e entidades públicas estaduais e municipais - todos submetidos à fiscalização do TCE - têm somente até amanhã para prestarem contas do que fizeram com o dinheiro do contribuinte em 2018. O calendário é implacável.



Impressões digitais

As informações devem ser encaminhadas pelo sistema digital Ágora, do Tribunal de Contas do Ceará. Os dirigentes e servidores indicados devem fazer cadastro prévio, com senha. Só vale se for desse jeito.

Modernidade

O sistema Ágora é reflexo de um processo de automatização da análise das prestações de contas anuais. E de agilização e precisão. O sistema destaca para os analistas do Tribunal pontos localizados nas informações fornecidas. Isso, segundo a Corte de Contas, possibilita um bocado mais confiabilidade à avaliação.

PÍLULAS

O Movimento Doe de Coração fará em 26 de setembro, no Auditório da Biblioteca Central da Unifor, fórum sobre o transplante de órgãos no Brasil e no Ceará. O evento vai reunirá especialistas para tratar de temas como os avanços e desafios do Sistema Nacional de Transplante, bem como o financiamento das cirurgias de transplante e os marcos legais da doação de órgãos. Aberto ao público.

