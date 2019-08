Resistência e conhecimento

Termina amanhã a edição 2019 da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Trata-se de uma ação pública que, como poucas, tem a virtude de engajar amplamente segmentos representativos da sociedade. E, em tempos nos quais há narrativas e comportamentos despudoradamente avessos aos saberes e à democratização dos conhecimentos, o evento assume postura irretocável. Afinal, propõe-se cultura num ambiente em que combater a fome e a miséria são desafios do cotidiano. Isso é exemplar. E gigantesco. Tanto quanto lição de que pobreza se combate com inteligência, a Bienal - essa e outras que se realizam País adentro - servem como eficiente instrumento de resistência e cidadania.

Faça jorrar

E deve-se editar no livro das boas ações a medida da Cagece, anunciada na Bienal do Livro, pela qual clientes de água e esgoto podem doar dinheiro para a saúde.

Simples assim

A ideia é que o cliente que possa escolher o quanto quer doar para o hospital, com o mínimo de R$ 1. Para os doadores, o valor escolhido será acrescentado na fatura de água identificado como “Doação – Santa Casa de Fortaleza”.

Livro de Frases

Do deputado Francisco Cavalcante (PSL), dando aula de segurança, política e religião no plenário da Assembleia: “Sou da bancada da bala, sim. Mas sou também da bancada do chicote de Jesus, que precisou usar quando queriam tirar os cristões (sic) da calçada do templo”.

Solo

O repasse aos estados e municípios de royalties do petróleo explorado na camada pré-sal vai ser pauta de audiência na Assembleia Legislativa. Quem está perfurando o tema, digamos assim, é o deputado Salmito Filho (PDT).

Tecno

O vereador Mairton Félix (PDT) pôs para tramitar na Câmara de Fortaleza projeto que cria um “centro de treinamento da realidade virtual e aumentada” para a “formação de agentes de segurança”. Um pé na tecnologia, portanto. Não diz de onde sairá o dinheiro para isso, mas taí a ideia.

Depois dos youtubers...

Tramita na Assembleia projeto que cria o Dia do Coach. É do deputado Audic Mota (PSB). "Jênio".



PÍLULAS

Contatos com a Coluna pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br; pelo WhatsApp (85) 99638 5129 (mensagens de texto) e pelo telefone (85) 3266 9659.

Fortaleza sedia em 5 e 6 de setembro encontro de profissionais de recursos humanos do Norte e Nordeste. O evento deve reunir cerca de 1,5 mil congressistas.