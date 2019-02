Recurso fundamental

Hoje é o Dia Nacional do Livro Didático. Não confundir, por fineza, com o Dia Nacional do Livro, que se celebra em 29 de outubro. Referências para professores e estudantes, essas produções vêm sendo severamente agredidas nos últimos anos - há quem veja nelas perigosas armas de doutrinação política, há quem as enxergue como instrumentos de deformação moral. Nada disso é correto. Aliás, tudo isso é atestado de ignorância. Os livros didáticos são, a rigor, peças de uma estrutura social que se encaixam série após série, respeitando momentos distintos da formação humana. Se não fossem, não seriam adotados por técnicos e gestores da pedagogia. Desde 1985 há no País o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), criado para sistematizar e fortalecer políticas públicas do setor, garantindo a elaboração e a distribuição de materiais do gênero. Acredite na tragédia: há quem seja contra.

Lavoura

O programa Agroamigo, com o qual o Banco do Nordeste atende demandas de microcrédito rural, bateu agora em fevereiro a marca de R$ 15 bilhões aplicados com agricultores familiares desde que foi criado, há 14 anos.

Cifrões

A numerologia do BNB indica que a partir de cerca de 4,7 milhões de operações foram realizadas. E que mais de 2 milhões de produtores dos noves estados nordestinos e do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo foram beneficiados.

Ôxente!

Só o Ceará registrou R$ 1,97 bilhão em investimentos, por meio de 656 mil operações de microcrédito. No período de funcionamento, o programa atendeu 278 mil agricultores familiares do Estado - só no ano passado, produtores cearenses firmaram 63 mil contratos com o banco, somando R$ 310 milhões de aplicações., distribuídos em 63 mil contratos.

Pé na estrada

Equipe do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) vai hoje ao município de Cruz, coladinho na turística Jijoca de Jericoacoara. É a ação denominada "Decon Viajante", que compreende orientações sobre relações de consumo.

Fichas

Da série "Livro de Frases": "O Ceará está apostando em um mundo moderno, conectado, e é essencial para o mercado de trabalho que as pessoas saibam falar fluentemente outro idioma" - do governador Camilo Santana (PT), sobre os centros de línguas instalados pelo Governo do Estado.

PÍLULAS

A Secretaria da Cultura do Estado e o Instituto Sérvulo Esmeraldo abrem hoje o Ano Cultural Sérvulo Esmeraldo no Ceará. A data marca os 90 anos que o artista completaria em 2019. Sérvulo foi autor de obras públicas célebres no Ceará, com a esculturas do prédio do Dnocs (Avenida Duque de Caxias) e o marco do Emissário Submarino (Av. Beira Mar).

