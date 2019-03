Questão de compromisso

Está marcada para amanhã a primeira reunião da comissão especial do Senado que vai acompanhar a tramitação da reforma da previdência proposta pelo governo federal. O colegiado tem sotaque bem nordestino: o presidente é o senador baiano Otto de Alencar (PSD) e o relator é o cearense Tasso Jereissati (PSDB). Esta semana meio que acumula, portanto, ações decisivas relativas à reforma. É que, além do início dos trabalhos da comissão, há o comprometimento do Palácio do Planalto de remeter ao Congresso Nacional, até quarta-feira, a parte da matéria que diz respeito à aposentadorias dos militares.

Fala

A curadora Regina Teixeira de Barros, que responde pela mostra Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz, que será aberta na próxima quinta-feira no Espaço Cultural Unifor, fará palestra no mesmo dia, às 9h30min.

Feitos

Regina de Barros foi curadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo (2003-2015) e em 2018 recebeu o prêmio de Melhor Exposição Nacional da Associação Paulista de Críticos de Arte pela mostra "Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna".

Projeção

O Banco do Nordeste prevê para este ano aplicações de R$ 4,07 bilhões com verba do FNE, programadas para infraestrutura (38%), agricultura (22%), pecuária (16%), comércio e serviços (12%) e indústria, agroindústria e turismo, que juntos somam outros 12%.

Sem dúvida

Resumo da ópera: não deixou de fazer planejamento mesmo com o caráter restritivo para o Nordeste, e nebuloso, embutido na retórica da economia bolsonarista.

É o bicho!

Fortaleza pode ganhar uma lei estalando de nova para a proteção dos animais. O vereador Iraguassu Filho (PDT) pôs para tramitar proposta prevendo que clínicas e estabelecimentos veterinários possam afixar em locais de fácil visualização, placas informativas incentivando a adoção de animais.

Tijelas

A ideia não vem só. Iraguassu também quer autorizar instituições privadas, ONGs e estabelecimentos veterinários a construirem comedouros e bebedouros para animais de rua.

PÍLULAS

Exemplo de convivência: a procuradora especial da Mulher na Assembleia, deputada Augusta Brito (PCdoB), tem forte discurso feminista, que destaca o empoderamento. Já a terceira adjunta, deputada Silvana Oliveira (PR), é escancaradamente contra isso tudo.

