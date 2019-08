Quando é preciso insistir

Esta coluna reverberou ontem o alarme do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sobre a falta de verba para manter a bolsa de pesquisadores e volta a insistir na gravidade do assunto. A indefinição do Ministério da Economia sobre crédito suplementar de R$ 330 milhões para cobrir o déficit no CNPq pode impactar na pesquisa de 2.295 estudantes cearenses. Esse é o total de bolsistas do CNPq no CE, diz o órgão. Como as bolsas exigem vínculo de exclusividade, os estudantes não podem atuar em outros empregos remunerados. Por isso, o valor mensal pago por agências de fomento é a única fonte de renda deles.

Ostensivo

O Governo do Ceará anunciou, ontem, novas unidades do batalhão do Raio nos municípios de Itarema, Paracuru e Mauriti. Adiantou também que a próxima fase da operação policial será direcionada a municípios cearenses com mais de 30 mil habitantes.

Consórcio

Enquanto isso, pipocam na Assembleia Legislativa projetos de indicação, instituindo consórcios de segurança pública em cidades com menos de 30 mil pessoas, como Novo Oriente, Aiuaba e Saboeiro. Pelo menos seis propostas já chegaram na AL-CE.

Uso político

Resta saber se deputados e prefeitos do interior estão preparados para novo palco de disputa política. A exemplo da polêmica em torno dos consórcios de saúde - com lideranças brigando por indicações e comandos - agrupar municípios para gerir equipamentos de segurança tem potencial de render dores de cabeça ao governador.

Fortaleza

Uma das reivindicações de movimentos populares, a criação de um Núcleo Gestor para discussão do Plano Diretor de Fortaleza deve ser enviada, até o fim do mês, para a Câmara Municipal de Fortaleza. O Núcleo deve ser paritário entre governo e sociedade e fará a discussão de todo o processo. Além do Núcleo Gestor, haverá também uma Plataforma Online em que o cidadão vai poder fazer sugestões e 117 audiências presenciais nos territórios.

Livro de frases

Do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), sobre tratar da sucessão eleitoral em 2020: “Não é sábio, não é razoável e não é prudente”. 2020 será discutido em 2020, como sempre diz o prefeito, exceto nos bastidores. Ano eleitoral em que não há possibilidade de reeleição do Chefe do Executivo requer muita prudência mesmo.

Arte

Foi reaberto em Sobral o Museu Madi, que reúne dezenas de esculturas, pinturas e desenhos doados por artistas do mundo inteiro. O museu fica às margens do rio Acaraú e homenageia um movimento criado pelo artista plástico uruguaio Carmelo Arden Quin, em meados de 1940. O equipamento funciona de segunda à sexta, de 8h às 12h e de 13h às 17h.

