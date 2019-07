Qualificação sob risco

A Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, instrumento que vigora desde 2016, após luta longa e árdua pela qualificação empreendida por professores e gestores do ensino, entre outros segmentos representados na área, está sob risco. É que o Ministério da Educação vem tratando com lentidão extrema as medidas de consolidação do sistema. Isso gera preocupações pertinentes, uma vez que pode gerar um gargalo e mesmo impor ineficiência às propostas. E, por isso, a Comissão de Educação da Câmara federal tem pautado discussões sobre o tema. Os deputados AJ Albuquerque (PP), Moses Rodrigues (MDB) e Idilvan Alencar (PDT) representam o Ceará como titulares no colegiado. Jaziel Pereira (PL) e José Guimarães (PT) são suplentes. Nota curiosa: o folclórico parlamentar que se identifica apenas como “Boca Aberta” (Pros-PR) participa da comissão. Na suplência.

Nome aos bois

Recebeu o singelo apelido de “Sessão Topiqueiro” a audiência que a Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano que a Assembleia Legislativa realizou esta semana para tratar de transporte público complementar interurbano.

Em casa

Quem requereu a atividade, meio que advogando em causa própria, foi o deputado Nizo Costa (PSB). É que ele é empreendedor o transporte alternativo intermunicipal.

Sombra

O deputado Marcos Sobreira (PDT) quer que o Estado isente da taxas e multas no Detran quem teve veículo roubado e que tenha conseguido recuperá-lo. A isenção compreenderá o período entre a data o roubo e a data da recuperação do veículo.

Justiça

Sobreira acha que a soma de transtornos e traumas sofridos por que foi vítima de ladrões pode ser aliviada com alguma compreensão do poder público. "É justo", defende. E é mesmo.

Batendo o centro

O vereador Benigno Jr. (PSD) está articulando ações pela reforma e requalificação do Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza, equipamento municipal anexo ao estádio Presidente Vargas. Benigno lembra que o Aécio de Borba é estratégico não só para eventos esportivos, mas também para atividades sociais, culturais e institucionais.

PÍLULAS

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará promove hoje oficina de oficina de autorretrato. Será de 14h às 16h, na própria instituição (Av. da Universidade, 2854, Benfica). O público são crianças de três a 12 anos de idade. E a participação é gratuita.

