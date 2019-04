Projeto requentado

A deputada Fernanda Pessoa (PSDB) requentou uma proposta do ano passado. E a pôs para ferver no tacho parlamentar, tentando servi-la aos outros legisladores. Ela quer novamente que “os órgãos responsáveis” pela emissão da Carteira Nacional de Habilitação no Ceará - onde escreveu no plural, leia no singular: Detran - sejam obrigados a registrar a expressão “pessoa com deficiência” no documento, no caso de o titular ou o representante legal requererem. Diz ela que a ideia é promover “o debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência” e que a “proposta visa a viabilizar o acesso das pessoas com deficiência às políticas protetivas”. Curiosidade: trechos inteiros do projeto de Fernanda Pessoa foram copiados, na base do CtrlC+CtrlV, ou da colcha de retalhos, de textos que circulam na Internet.

Cliques...

O Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa, abre na próxima terça-feira a exposição "Iandê Átã Joajú" - que, em tupi-guarani, significa “juntos somos fortes”. A mostra reúne fotografias feitas pelo sociólogo Marcos Vieira na comunidade Tremembé, em Amontada.

...E caciques

A exposição leva assinaturas de peso entre os apoiadores. Além da própria Assembleia, estão lá o Governo do Estado, as ONG Cetra e Ação Tremembé e a União Europeia. Vários idiomas, portanto.

Outro dia

Amanhã não é apenas a data comemorativa ao Descobrimento do Brasil e ao mártir Tiradentes. É que no mundo todo, por reconhecimento da Organização das Nações Unidas, celebra-se também o Dia da Criatividade.

É o novo!

E acredite: segundo estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), profissões novas e criativas estão ganhando espaços no mercado de trabalho. A Firjan anota que isso segue na contramão da crise instituída no País.

Mãos à obra

Cursos como “Piloto de Drones”, “Cinema”, “Fotografia”, “DJ”, “Chef de Cuisine e Restaurateur” e “Digital Influencer” estao, digamos assim e usando uma linguagem apropriada para o contexto, “bombando”. A Firjan avalia que profissionais de áreas assim encontraram 25,5 mil postos de trabalho entre 2015 e 2017.

PÍLULAS

Chama-se "Palhaçaria Hospitalar" a oficina de trabalho que a Vila das Artes, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, realizará de 3 a 31 de maio próximo, com o artista George Henrique. Informações em www.viladasartesfortaleza.com.br. Sorriam, doutores!

