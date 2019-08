Prestações de contas no fim do prazo

Entra hoje na reta final o prazo para que órgãos e entidades estaduais sob fiscalização do Tribunal de Contas do Ceará encaminhem suas prestações de contas anuais. A apresentação deve ser feita até o próximo dia 30. E é obrigatória, por meio do Sistema Ágora, conforme a instrução normativa do TCE. A operacionalidade do serviço, que está disponível no portal do TCE (www.tce.ce.gov.br), foi aprovada pelo próprio presidente da Corte. A propósito, foram as contas do Tribunal que serviram para o teste feito pelo conselheiro Edilberto Pontes, que as enviou para a Assembleia Legislativa.

Não se engane

O prazo inicial era 1º de julho para encaminhamento das contas era 1º de julho. No entanto, o TCE deu fôlego extra até 30 de agosto. E foi camarada, já que aceitou argumentos de "algumas pastas".

Parla!

A propósito, o TCE abre hoje debate público sobre auditoria operacional que realizou sobre a arrecação municipal. Começa às 9 horas, no plenário do órgão (Rua Sena Madureira, 1047 – Centro). O relatório da auditoria só terá ponto final após o debate desta sexta.

Parceria

Universidade Estadual do Ceará (Uece), Museu Nacional (UFRJ) e o Museu do Ceará, da Secult, assinam hoje protocolo de intenções. Será às 17h, no Theatro José de Alencar. A finalidade é a criação do Museu de História Natural do Ceará Prof. Dias da Rocha.

Nome

Mais do que uma instituição para preservar história, a iniciativa é marcada pela valorização da memória do professor Francisco Dias da Rocha, o naturalista mais destacado da academia cearense.

E os outros?

O deputado Tony Brito (Pros), policial que exerce mandato parlamentar como suplente, pôs para tramitar na Assembleia projeto que autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas da Polícia Civil. E para a Polícia Militar, nada?

Bolso

Aliás, não se sabe se Tony Brito, com o salário de R$ 25.322,25 pago pelo contribuinte a cada deputado, está disposto a doar um para-brisa.

PÍLULAS

O Hospital Universitário Walter Cantídio terá sua importância social destacada pelo Passeio Ciclístico HUWC 60 Anos de História. Será no próximo domingo. Pedalando firme, ainda dá para se inscrever: https://bit.ly/2H6Pt2p

A Coluna pode ser contatada pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br. Ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto). O telefone é (85) 3266 9659.