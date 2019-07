Por onde o turismo passa

As avenidas Dom Luís, Desembargador Moreira, Abolição e Raul Barbosa, em Fortaleza, referências para os bairros da Aldeota, Meireles, Mucuripe, Dionísio Torres e Aerolândia, vão ganhar status de corredores turísticos. E faz sentido, já que todas têm alguma interseção com os acessos ao Aeroporto Pinto Martins e à avenida Beira Mar, ambos em processos de melhorias e importantíssimos para a cidade. A Prefeitura está agora em busca de contratar empresa que execute projetos de melhorias na infraestrutura viária daqueles corredores, observando impactos sociais e econômicos que podem ser estabelecidos. Estão previstos serviços nos pavimentos, no meio-fio e nos canteiros centrais, com alterações nas calçadas e a aplicação de orientações específicas para o comércio, com obras durando de três a quatro meses - e isso inclui indispensáveis e aborrecidos desvios de tráfego. O custo estimado é de R$ 11,705 milhões.

Estava na hora

Bem que a Prefeitura de Fortaleza poderia ter dado uma espichadinha esperta no projeto e alcançado também a Avenida Monsenhor Tabosa. Vai dizer que não merece?

Lupa

Empresa nacional especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos fez as contas e constatou que a procura por concursos em bancos públicos cresceu 62% no primeiro semestre deste ano. Indica-se uma retomada do interesse num setor que vem reduzindo espaços progressivamente.

Além das cifras

E não ache que é só a remuneração que atrai candidatos. Segundo a pesquisa, a estabilidade profissional é um dos fatores que mais seduzem os concurseiros.

Aqui, ali e alhures

O Banco do Nordeste, sediado em Fortaleza, está entre os líderes nas manifestações de interesse, ao lado do Banco de Brasília e do Banco do Brasil. Correndo por fora, e distante da área do varejo, está o Banco Central do Brasil. Os salários são, no mínimo, de R$ 4 mil - sem contar os benefícios.

Conexões

Vem aí o evento "Ciência e Inovação: Nossas Conexões Com o Mundo". A realização, em 7 de agosto, é da Unifor. Será no Teatro Celina Queiroz.

Temas

Experts internacionais em áreas como Internet, estratégias empresariais e biomateriais, entre outras, já confirmaram presença. Informações e inscrições em https://bit.ly/2O2TT04.

PÍLULAS

O deputado Marcos Sobreira (PDT) quer instituir no Ceará o Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. Seria um reconhecimento a instituições públicas e privadas que apoiam ações em favor da saúde infantil.

Contatos para Comunicado: Whats App (85) 99638 5129 (só texto); telefone (85) 3266 9784; e e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.