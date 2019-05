Você já sabe o que vai fazer no fim do mês? Pois os deputados estaduais sabem. A Assembleia Legislativa realizará no fim deste mês um debate sobre os cortes que o governo federal diz que vai impor - ou que não vai impor, num vai e vem de manifestações do Planalto - aos recursos das instituições federais de ensino superior. A audiência será dia 31. Mas é bom observar que os parlamentares da Casa, assim como os da Câmara de Fortaleza, vêm tratando do tema desde a semana passada. E intensamente. Afinal, conhecimento e saber, independentemente de orientação ideológica, precisam ser considerados estratégicos para que se possa conceber alguma política séria e propositiva de transformação social. “O debate que será apartidário. Queremos examinar números e discutir os rumos da educação brasileira”, diz o presidente da AL, deputado José Sarto (PDT). Debates pressupõe pontos e contrapontos. Ou seja, é capaz de aparecer quem seja a favor.



Inclusão

O vereador Plácido Filho (PSDB) pôs para tramitar matéria que dá condições específicas de atendimento a alunos da rede municipal de ensino que tenham epilepsia.



Para refletir

Amanhã é o Dia Internacional da Biodiversidade. Há um confronto intenso entre defensores do ambiente e setores que querem a desregulamentação das proteções legais. Isso é natural?



Um lado

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado anuncia ter capacitado em no ano passado 1,8 mil pessoas em cursos de qualificação profissional dos centros de Inclusão Tecnológica e Social de Fortaleza. É um dado positivo e de prevenção à exclusão e ao preconceito.



Outro lado

Há políticos - e políticas, o que agrava o quadro - que espalham em redes sociais na Internet e em outros meios que mulheres não devem ter tratamento especial do Estado, alegando que violência contra a mulher e que direitos humanos são mentiras.



Nome

Aguarda parecer do deputado Salmito Filho (PDT) projeto da deputada Silvana Oliveira (PR) que pretende proibir proibindo menções a crenças ou religiões em "manifestações públicas, sociais, culturais e/ou de gênero".





PÍLULAS



Comunicado recebe contatos pelo número de Whats App (85) 99638 5129 (texto), pelo telefone (85) 3266 9784 e pelos e-mails comunicado@diariodonordeste. com.br e roberto.maciel@ diariodonordeste.com.br.



Será de 2 a 8 de julho próximo a aplicação da prova oral de concurso para juiz substituto do TJCE. Não consta que nenhuma das questões proponha que o candidato pronuncie corretamente a palavra "cônjuge".