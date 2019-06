Pode ligar as sirenes

A Prefeitura de Fortaleza vai acrescentar 10 ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. Cada veículo está saindo por R$ 172,7 mil. São da marca Mercedes Benz, no modelo 415 - que tem capacidade de carga até 1.740 quilos e capacidade de volume até 14 metros cúbicos. A demanda é pra lá de real: em outubro último, o Diário do Nordeste informou que 15 das 34 ambulâncias do serviço em Fortaleza estavam na oficina. Em fevereiro passado, 11 unidades já haviam sido incorporadas ao Samu. Na época, o atendimento era prestado por cinco unidades de serviço avançado, 12 unidades básicas, uma unidade psiquiátrica e quatro “motolâncias”, além de equipes em biicletas, que trabalham na Avenida Beira-Mar.

É grave

Hospital na Rua 24 de Maio, no Centro de Fortaleza, está dando problemas graves para a vizinhança. O lixo que gera diariamente, por exemplo, se acumular por mais de uma semana antes de ser recolhido.

Contágio

Moradores das proximidades têm feito apelos seguidos à direção do hospital para que achem uma cura para esse mal, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. A Prefeitura também já foi avisada, mas necas de pitibiribas.

Bens

Com uma só canetada, o prefeito de Juazeiro do Norte decretou o tombamento de 24 imóveis que têm relações históricas com o município. A Casa dos Milagres, que foi afetada por um incêndio em 2013, está na relação.

Coqueiro que dá dólar

Da série “Acredite se Quiser”: o Ceará tem importado água de coco. O produto vem das Filipinas e consumiu no Estado, em 2018, a nada modesta quantia de US$ 1,98 milhão.

Divergência

Do deputado Salmito Filho (PDT), para o Livro de Frases: “Às vezes estamos convencidos de que estamos certos e tentamos convencer o outro, mas não é preciso aniquilar o outro porque divirjo dele. Na concepção democrática, vale a visão contrária. (...) Isso vale para quem é de direita e de esquerda”.

Guilhotina

Quando entrar novembro, 107 prefeituras e 13 câmaras municipais terão de correr contra o relógio. É que vai terminar prazo do TCE para que informem sobre medidas contra acúmulo ilícito de cargos, empregos ou funções públicas.

PÍLULAS

Integrantes da Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado, da Assembleia Legislativa, visitarão a Federação das Indústrias na próxima quarta-feira.

