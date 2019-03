Plataforma para o futuro

O Programa Ceará 2050, plataforma de planejamento de longo e médio prazos instituída pelo Governo do Estado, está fazendo um estirão de atividades no Interior para apresentar e discutir projetos estratégicos que darão rumo ao desenvolvimento nas próximas três décadas. A ideia é inserir as comunidades nas avaliações, com ênfase especial nos núcleos universitários, onde se produz e dissemina saber. E só amanhã três regiões indispensáveis serão cobertas pela proposta: Sertão de Canindé (atividade no IFCE de Canindé), Sertão dos Inhamuns (atividade na Uece em Tauá) e Cariri (atividade na UFCA, em Juazeiro do Norte). Quatrorze áreas estão relacionadas no roteiro do Ceará 2050.

Usuários de serviços do Tribunal de Contas do Estado já podem pesquisar vapt-vupt em documentos do órgão, como pareceres, acórdãos, despachos, ofícios e votos. Simples, rápido, direto e sem burocracia.

É que a Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE desenvolveu uma ferramenta com as mesmas bases lógicas do buscador Google. E a está disponibilizando para os públicos interno e externo. Transparência é bom e todo mundo gosta.

A Assembleia Legislativa tem hoje audiência pública sobre um tema que passa léguas das rotinas da política: o câncer colorretal. Foi requerida pela deputada Fernanda Pessoa (PSDB) e começa às 14h.

Outro tema, mas esse nem sempre se distancia dos parlamentos, é o futebol. Pois a Assembleia também está de olho nesse campo. E, por iniciativa do deputado Nezinho Farias (PDT), terá sessão solene amanhã para homenagear o centenário do clássico Ceará x Fortaleza. Nezinho vai bater o centro às 15h.

Médico que é, o vereador Eron Moreira (PP) está propondo à Prefeitura de Fortaleza que institua eleição para o cargo de diretor clínico dos hospitais municipais.

E o vereador Idalmir Feitosa (PR) está defendendo que a Câmara de Fortaleza institua uma Comissão Especial em Defesa dos Direitos da Mulher.

Do deputado Evandro Leitão (PDT), para o Livro de Frases: “Somos referência em educação, e o tratamento com a primeira infância segue o mesmo rumo. Vamos estimular mais ações como essa (o programa Mais Infância Ceará) em todo o Estado”.

