Plataforma para o futuro

Fortaleza deu esta semana um passo importante na área de qualificação profissional. A Prefeitura dispõe agora de uma plataforma online que reúne informações sobre cursos que oferta na área. Chama-se Profuturo Fortaleza e foi desenvolvida pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova), em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE). O fato de levar assinaturas locais já é positivo. Afinal, o know how próprio da gestão ganhou peso fundamental na constituição de um serviço que abre perspectivas tecnológicas para o conhecimento. A plataforma vai centralizar e disponibilizar ferramentas de acesso às formações profissionais. Na fase inicial, a Profuturo integrará os cursos das secretarias Municipal da Cultura, de Desenvolvimento Econômico e do Turismo. Além de treinamentos do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos e da Coordenadoria de Juventude.

Incubadora

Aracati (a 150 km de Fortaleza, com 74.084 habitantes) ganhou um programa de startups para chamar de seu. A Prefeitura assinou com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior um termo de cooperação para a implantação da iniciativa “CriarCE - Incubaworking & FabLab”.

Digital

A ideia é instalar no município um polo da ação “Corredores Digitais” e do “Laboratório Móvel: Ciência Itinerante”, oferecendo qualificação para o empreendedorismo de inovação, em especial para os jovens do Aracati. Será a primeira ação do CriarCE - equipamento público e colaborativo para incubação de ideias - fora de Fortaleza.

Da enxada

O programa de microcrédito Agroamigo, do BNB, que atende a agricultura familiar já soma 3 mil beneficiários em Caucaia. O banco detectou uma sintonia de desenvolvimento com o município. O total de investimentos na ação local é de R$ 25 milhões.

Do serviço

Já o Crediamigo, que visa ao crédito de empreendedores dos setores informal ou formal da economia, já aplicou R$ 989 milhões para 54 mil beneficiários de Caucaia. Só em 2018 foram investidos R$ 173 milhões em 35 mil clientes ativos no município.

Livro de frases

Do deputado Heitor Férrer (PSB): “Muitas vezes, as maldades são idealizadas e passam pelos parlamentos sem que os políticos pensem no povo”. O nome disso é crítica. E autocrítica.

PÍLULAS

O vereador Frota Cavalcante (Podemos) assina projeto com o qual propõe que a Prefeitura de Fortaleza dê abatimento do IPTU a entidades desportivas que fornecerem mão de obra especializada e equipamentos específicos a pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.

