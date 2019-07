Parceria ao pé da letra

Vem aí uma operação conjunta entre os poderes Legislativo e Executivo do Ceará. A proposta é voltada para as juventudes, o que a torna merecedora de atenção especial. Assembleia e Secretaria da Educação Básico do Estado vão produzir e veicular em setembro e outubro próximos conteúdos didáticos com tratamentos modernos: “O jovem é inquieto por natureza e se essa inquietude é direcionada para o conhecimento e para o saber ele se sente estimulado. Quem sabe não descobrimos jovens talentos do português com o 'Ao Pé da Letra'?”, diz o deputado José Sarto (PDT), presidente da AL.

Novo ângulo

A propósito de qualificação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) quer concentrar num espaço só conceitos de educação profissional e de vivência de mercad. É o Senac Reference, na Av. Desembargador Moreira, em Fortaleza.

Referência

A nova unidade tem 4.437,07m² com mais de 30 ambientes e empresas pedagógicas, distribuídos em quatro andares, e começa a funcionar em setembro. Haverá curso como os de design, idiomas, moda, gastronomia, beleza e gestão. A escola já está sendo referência no Brasil.

Nova chance

O programa Jovens Talentos, da Prefeitura de Fortaleza reabriu as inscrições para selecionar novos estagiários. Há 1.449 vagas para estudantes de áreas distintas.

A turma

Os interessados podem se inscrever até dia 14 - mas só pela Internet (https://bit.ly/2LlJ7iT). A participação é aberta a alunos de cursos superiores em instituições conveniadas com a Prefeitura. E têm de estar cursando a partir do quarto semestre.

Reforma

O Ministério Público (Rua Assunção, 1.100 – José Bonifácio, em Fortaleza)promove hoje debate sobre reforma da previdência. Começa às 9h, com o secretário Mauro Filho (Planejamento) e o deputado Renato Roseno (PSol).

Livro de frases

Do presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT): “A aprovação do Código da Cidade é um marco que iremos deixar nesta Casa”.

PÍLULAS

A Unifor aplica hoje a prova do processo seletivo 2019.2. Os candidatos também podem ingressar na instituição com a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pelo sistema Escore Unifor. Veja em https://bit.ly/2XNa2uh.