Outro destino

O Senado está cuidando da análise de projeto que autoriza a aplicação de dinheiro do FGTS - do trabalhador, portanto - em operações de crédito destinadas a empresas que usam energia fotovoltaica. A matéria tramita na Comissão de Meio Ambiente, na qual não há parlamentares do Ceará, embora haja vagas para o PSDB e o Pode, siglas que têm representação local. Diz a justificativa da matéria que o objetivo é o de buscar "garantir recursos para financiamento de empresas que utilizem energia fotovoltaica em sua matriz energética". O Ceará já soma uma boa experiência no setor. Em novembro passado, o Diário do Nordeste (veja neste link: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/geracao-de-energia-solar-domiciliar-e-empresarial-cresce-44-no-ce-1.2030800) destacou que até então havia aumentado 44% número de unidades com geração fotovoltaica instaladas no Estado, comparando com 2017.

Chocante

O Diário do Nordeste deu a medida dos avanços: de 2013 até 2017 haviam sido instaladas no Estado 719 unidades geradoras de energia solar, com 12,6 megawatts (MW) de capacidade instalada. Só em 2018, implantaram-ses 556 unidades, com 8,0 MW de capacidade.

Fiat Fux

Do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, para o Livro de Frases: “O Direito é instrumento da vida e da esperança e, por isso, é mutável”.

A Justiça é mulher

Diante de discursos políticos cada vez mais perigosa e irresponsavelmente misóginos - inclusive de mulheres hostilizando direitos e conquistas das mulheres -, o Tribunal de Justiça do Estado tomou uma atitude bacana. E ampliou da rede interna de computadores para o público em geral os conteúdos da exposição "Mulheres em Destaque".

Sed lex

Juízas, servidoras, oficialas de justiça e terceirizadas são as homenageadas, com suas histórias e trajetórias, na mostra montada no Fórum Clóvis Beviláqua. Pode ser visitada até o próximo dia 17.

Dentro

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) deixou a Câmara de Fortaleza, mas a Câmara de Fortaleza não o deixou. Mesmo atuando agora na Assembleia Legislativa, ele conseguiu aprovar no parlamento municipal a Lei Lei Nadja Pinho Pessoa, que consolida a legislação municipal no Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência.

PÍLULAS

Pesquisa do Banco Mundial indica que cerca de 68,4% dos lucros das empresas no Brasil são destinados para pagamento de impostos. E não aparece ninguém para bater panela.

A Coluna recebe sugestões, opiniões e outros contatos dos leitores pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br, pelo telefone (85) 3266 9784 ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto).