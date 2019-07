Os números são destoantes

Serviços de proteção ao crédito indicam que mais de 30 milhões de pessoas estão superendividadas no Brasil. E que o valor médio de endividamento do brasileiro é de R$ 3.250,00 sendo que apenas cerca de 15% dos endividados devem em torno de R$ 500,00 - valor que poderá ser sacado das contas ativas e inativas do FGTS, de acordo com a proposta do Governo. Diante desse quadro, há quem se questione se o limite estabelecido é suficiente para não para sanar os débitos, o que já se percebe que não é, mas para pelo menos aliviar as pressões financeiras que a população sofre.

Clonaço

O vereador Jorge Pinheiro (PSDC) quer garantir na rede pública de ensino de Fortaleza prioridade de matrícula a filhos de mulheres vítimas de violência. O mesmo texto já foi aprovado na Câmara federal. Nas de São Paulo, Jaú e São José dos Campos (SP), Curitiba e Tarobá (PR), Florianópolis (SC), Bagé (RS) e Caruaru (PE). E mais uma fileira de cidades vítimas de cópia.

Zona livre

O vereador Idalmir Feitosa (PR) apresentou projeto propondo a isenção de pagamento do estacionamento Zona Azul para idosos e pessoas com deficiência.

Sem referências

O texto não diz a partir de que idade o benefício se aplicaria aos motoristas. Nem que tipos de deficiência seriam contemplados com a gratuidade.

Outro ângulo

Se Idalmir pusesse para tramitar projeto propondo a qualificação e a segurança das calçadas, o que sensilvemente atenderia os dois públicos, estaria fazendo algo mais produtivo.

Subo neste palco

Quando agosto chegar, o Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE) vai afinar instrumentos. E colocar no palco de Fortaleza o projeto Viva Música. Quem vai abrir a sequência de shows é o cantor e guitarrista Roberto Frejat, no próximo dia 10.

No prato

A apresentação de Frejat será o estacionamento do Shopping RioMar Kennedy. A banda local Soul Pop fará a abertura. O ingresso será trocado por dois quilos de alimentos não-perecíveis, que abastecerão o projeto Mesa Brasil.

Remelexo

O Sesc Ceará está bem sacudido. A entidade juntou no ano passado cerca de 1,6 milhão de pessoas para ver 4.425 apresentações culturais em linguagens como teatro, dança, circo, música, audiovisual, literatura e artes visuais.

PÍLULAS

O Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia, vai entrar no segundo semestre embalado por bons números. Este ano, o programa O Parlamento e Sua História já recebeu 3.188 estudantes. A turma representou 81 escolas e universidades de Fortaleza e do Interior.

