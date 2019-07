Os direitos de todos

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados deu aval a projeto que cria um serviço telefônico (do gênero “disque-denúncia”) para mara dos Deputados deu aval a projeto que cria um serviço telefônico (do gênero “disque-denúncia”) para receber demandas relativas ao descumprimento da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, uma lei que vigora desde 2012. Entre outros pontos, esse conjunto de normas proíbe que operadoras de serviços médicos e hospitalares neguem a uma pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a planos de saúde. E vale observar que a matéria aprovada tem, digamos, um certo sotaque cearense. É que se trata de um substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência a projeto do deputado Célio Studart (PV), que autorizava o Executivo a criar mecanismos, até por meios eletrônicos, para receber denúncias de recusa de escolas de matricular alunos com o transtorno ou qualquer outro tipo de deficiência.

Em campo

A Comissão de Educação tem ampla participação de deputados federais do Ceará. AJ Albuquerque (PP), Moses Rodrigues (MDB) e Idilvan Alencar (PDT) são titulares da bancada do Estado.

No banco

Os parlamentares Jaziel Pereira (PL), Heitor Freire (PSL) e José Guimarães (PT) estão na suplência. Note a pluralidade: seis deputados, entre titulares e vogais, representando seis partidos de diferentes vieses ideológicos.

Tudo é passageiro

Começa a operar nesta quarta-feira linha de ônibus entre o Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, e o conjunto habitacional Orgulho do Ceará, em Pacatuba. A articulação pôs na mesma parada a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e a Agência Reguladora do Ceará (Arce).

Livro de frases

Do deputado Heitor Férrer (PSB), direto para o Livro de Frases da Coluna Comunicado: “O Ceará não tem mais estradas. Foram todas destruídas porque não prestam, foram mal construídas. Chuva não destrói estradas, o que destrói é estrada mal-feita, feita para durar quatro anos no máximo, e o povo pagando a cada quatro anos”.

Posições

A Associação dos Prefeitos e Prefeituras do Ceará (Aprece) entrou na cena eleitoral da Universidade Federal do Ceará. E divulgou nota em apoio ao professor Custódio Almeida, atual vice-reitor da instituição, para o cargo de reitor. A Reitoria da Uece seguiu no mesmo sentido

PÍLULAS

A Unifor realiza hoje minicurso sobre Finanças Pessoais. Será no laboratório de Informática T18, com facilitação de Fábio Mesquita Torres. O foco são aplicações financeiras. Começa às 18h30min.

