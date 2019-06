Omissão de bancada

Não há parlamentar nenhum do Ceará no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa a proposta do novo marco legal do licenciamento ambiental brasileiro. E a omissão da bancada pode ser imperdoável. Não apenas por questões amplas do País, mas por conta de temas caros ao Nordeste e, por consequência óbvia, ao Ceará. É o caso da gestão de águas. As outorgas de uso da água, entre outros atos autorizativos, têm despertado interesse especial no grupo, até porque interessam ao agronegócio e à agricultura familiar em proporções similares. O debate, no entanto, não está passando pela bancada local - que, se é para reclamar de escassez hídrica e se é para choramingar apoio para combater efeitos da seca, não perde tempo.

Tempos modernos

Um franquia de escolas de idiomas, tecnologia e gestão empresarial sediada em São Paulo está de olho nas perspectivas do Nordeste. E pretende desembarcar em Fortaleza, Recife (PE) e Salvador (BA) até o fim de 2020.

Tecno

O empreendimento tem hoje 30 unidades, todas no Estado de São Paulo, e reúne cerca de 25 mil alunos em 11 cursos. Entre as opções estão treinamentos de game designer, youtuber e formação audiovisual, marketing e projetos web.

Manguebook

O Campus do Instituto Federal de Educação (IFCE) de Acaraú uniu tecnologia, didática e ambiente. E lançou um livro eletrônico - e-book, como se diz no jargão descolado - sobre preservação dos manguezais. O trabalho, das professoras Rafaela Maia e Rita Maria, está disponível gratuitamente em http://bit.do/eULiA e será direcionado a escolas municipais.

Livro de Frases

Do vereador Evaldo Lima (PCdoB), sobre mensagens vazadas e coisas do gênero: “Quero aqui citar frase do Papa Francisco: ‘o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação’”.

Tá liberado!

Quem faz caminhadas na calçadão - em obras - da Avenida Beira Mar de Fortaleza tem se assombrado não apenas com as manobras ousadas de ciclistas, skatistas e usuários de patins, mas, sobretudo,com a completa falta de fiscalização que impeça os abusos e as ameaças.

Inovação

BNB realiza hoje evento com empreendimentos inovadores - as “startups”. O banco vem investindo forte na modernidade. Começa às 14h, no Passaré.

PÍLULAS

Rápido e certeiro é o ex-deputado Nelson Martins, hoje assessor especial da Casa Civil do Estado, quando se refere ao risco de colapso do abastecimento de água no Ceará: “Já estamos no limite do limite”.